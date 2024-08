Canada Goose boekt omzetgroei door uitbreiding assortiment voor warmer weer

Canada Goose Holdings Inc. rapporteert zijn financiële verslag over het eerste kwartaal van boekjaar 2025 omzetgroei en nettoverlies. Het verslag toont aan dat de Aziatische markt en de uitbreiding naar lichtere kleding voor warmer weer voor een omzetstijging hebben gezorgd.

Het Canadese luxekledingbedrijf noteert een totale omzet van 88,1 miljoen dollar (ongeveer 81,6 miljoen euro), wat een stijging van 4 procent betekent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De groothandelsomzet ziet een significante daling, een afname van 41 procent.

Ondanks de omzetgroei, vooral door zijn eigen DTC-kanalen, daalt de winst van Canada Goose met 5 procent tot 52,6 miljoen dollar (48,7 miljoen euro) in vergelijking met dezelfde periode van het voorgaande jaar.

CEO Canada Goose prijst lente-zomercollectie en Aziatische markt

Het is vooral de Aziatische markt die het bedrijf wat betreft omzet stabiel houdt. Canada Goose heeft meer dan 40 procent van zijn winkels in Azië-Pacific. Het bedrijf noteert een omzetstijging van 25 procent in de regio. Om de verkoop te stimuleren heeft het bedrijf het assortiment uitgebreid met lichtere kleding en accessoires.

"Onze lente-zomercollectie 2024 trok nieuwe en bestaande klanten aan om in onze winkels en online te winkelen, wat bijdroeg aan de omzetgroei in ons eerste kwartaal, die vooral robuust was in de regio Azië-Pacific", aldus CEO Dani Reiss.

Reiss nam in 2001 het familiebedrijf over. Hij bracht Canada Goose in maart 2017 naar de beurs en bezit volgens Forbes ongeveer 18 procent van de aandelen.