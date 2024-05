Haider Ackermann is de eerste creatief directeur van Canada Goose

Canada Goose Holdings Inc. benoemt ontwerper Haider Ackermann tot zijn allereerste creatief directeur, zo blijkt uit een persbericht. Ackermann is in de internationale mode-industrie alom geprezen om zijn vernieuwende blik op ‘modern design,' zo erkent het bedrijf. Ackermann zal nauw samenwerken met de CEO van Canada Goose, Dani Reiss.

Canada Goose staat bekend om zijn luxe outdoormode. Het merk heeft in eerdere persberichten laten weten zich meer in te zetten voor innovatie in mode. Recent is het merk een meerjarig partnerschap aangegaan met modeschool Central Saint Martins in Londen. “Als het op vakmanschap en schoonheid aankomt, is er niemand die beter past dan Haider Ackermann,” aldus Reiss. “Hij begrijpt intuïtief dat Canada Goose een merk is dat zich van alle andere onderscheidt en dat authenticiteit, vakmanschap en prestaties de hoekstenen van ons merk zijn", aldus de CEO van Canada Goose.

Ackermann stond meerdere jaren aan het hoofd van het modemerk Berluti. Vorig jaar ontwierp de creatief directeur een haute couture gastcollectie voor Jean Paul Gaultier. Naast zijn werk voor andere merken, is Ackerman oprichter van zijn gelijknamige modemerk.

Canada Goose wil met Haider Ackermann impact te maken

Canada Goose CEO Weiss laat weten samen met Ackermann een reis naar Churchill, Manitoba (ook wel de ijsberen hoofdstad genoemd) te hebben gemaakt. De reis inspireerde actie voor de bescherming van de natuurlijke habitat voor ijsberen, ter ondersteuning van non-profitorganisatie Polar Bears International (PBI).

In het persbericht laat Ackermann weten dat Canada Goose hem inspireert om betekenisvolle impact te maken. “Ik beschouw mezelf als een student van het milieu,” aldus Ackermann. Hij vult aan: “Mijn reis naar Churchill heeft het vuur aangewakkerd om meer te doen en meer te zijn. Ik hoop dat we, door samen te komen met de buitengewone klimaatkampioen Jane Fonda, mensen kunnen aanzetten tot actie - en wel nu.”