Canada Goose Holdings Inc. draaide ‘grootste omzet ooit’ in vierde kwartaal, jaaromzet daalt

Canada Goose Holdings Inc. heeft een goed vierde kwartaal gedraaid en behaalde een omzetgroei van 33,7 procent ten opzichte van het vierde kwartaal 2019, zo is te lezen in het financieel rapport. Het bedrijf sluit het financieel jaar af met 903,7 miljoen Canadese dollars, omgerekend 614,2 miljoen euro.

De jaaromzet daalde van 958,1 miljoen Canadese dollars (651,8 miljoen euro), naar 903,7 miljoen Canadese dollars (614,2 miljoen euro). Canada Goose Holdings Inc. behaalde echter een omzet van 208,8 miljoen Canadese dollars (141,9 miljoen euro) in het vierde kwartaal van 2021. De omzet lag een jaar eerder, in dezelfde periode, nog op 140,9 miljoen Canadese dollars, omgerekend 95,7 miljoen euro. Deze groei heeft het modemerk te danken aan de groei van de e-commerce. De inkomsten van de e-commerce steeg met 123,2 procent wereldwijd in het vierde kwartaal van fiscaal jaar 2021. Geografisch gezien steeg de omzet in alle regio’s behalve in Canada. Daar daalde de omzet met 6,9 procent wegens verplichte winkelsluitingen door Covid-19. De omzet van China steeg met 101,4 procent.

Dani Reiss, CEO bij Canada Goose Holdings Inc., in het financieel rapport: “Canada Goose maakt een groei mee die boven pre-pandemische niveaus ligt. We hebben ons grootste vierde kwartaal ooit behaald qua omzet. Met een drievoudige groei van e-commerce en veerkrachtige retailprestaties ondanks beperkingen door Covid-19, hebben we onze wereldwijde cosumentenbasis bediend door flexibele DTC-distributie. We erkennen dat de onzekerheden omtrent de pandemie blijven bestaan, maar we hebben vertrouwen in het de groei van het bedrijf nu we fiscaal jaar 2022 ingaan.”

Canada Goose Holdings Inc. zal in de toekomst streven naar een omzet van 70 procent van de totale omzet afkomstig van direct-to-consumer. De jaarlijkse inkomsten uit de groothandel liggen in lijn met fiscaal jaar 2021. Het bedrijf verwacht geen dubbele omzet in het eerste kwartaal in 2022 in vergelijking met het eerste kwartaal van fiscaal jaar 2021. De omzet lag in deze periode op 26,1 miljoen Canadese dollars (17,8 miljoen euro).