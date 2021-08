Canada Goose Inc. verdubbelt omzet in eerste kwartaal FY22

Canada Goose Inc. ging het eerste kwartaal van fiscaal jaar 2022 goed van start. Het bedrijf ziet de omzet ruim verdubbelen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, dat blijkt uit het financieel rapport.

Canada Goose Inc. behaalt een totale omzet van 56,3 miljoen dollar (bijna 48 miljoen euro) in het eerste kwartaal van fiscaal jaar 2022. Een jaar eerder in dezelfde periode lag de totale omzet op 26,1 miljoen dollar, omgerekend 22,2 miljoen euro. Opvallend is de stijging van direct-to-consumer-omzet. Dit heeft te maken met de versoepelingen omtrent het coronavirus, de groei van de e-commerce en nieuwe winkeluitbreidingen. Ondanks dat 20 procent van de handelsdagen verloren ging, wist het bedrijf 29,4 miljoen dollar (25 miljoen euro) binnen te halen. Dat is zo’n 19 miljoen dollar, omgerekend 16,2 miljoen euro, meer dan vorig jaar in dezelfde periode. De groothandelsomzet bedraagt 25,8 miljoen dollar (bijna 22 miljoen euro).

Canada Goose Inc. blikt vooruit op de toekomst en verwacht in het tweede kwartaal 2022 anderhalf keer de omzet van vorig jaar te behalen op gebied van direct-to-consumer en groothandel. Het bedrijf laat wel weten het coronavirus in het achterhoofd te houden.