Canada Goose schrapt 17 procent van het personeelsbestand

Outerwearmerk Canada Goose heeft besloten ongeveer 17 procent van zijn personeelsbestand te schrappen, zo maakt Dani Reiss, CEO van het bedrijf, bekend op de LinkedIn-pagina van het merk.

“Verandering is een constante factor bij Canada Goose. Vandaag is weer een dag van verandering binnen het bedrijf, maar deze keer gaat het om een moeilijke beslissing”, schrijft Reiss. De CEO meldt het personeelsbestand met 17 procent te reduceren om het bedrijf ‘terug te brengen naar de beste positie en om op te schalen’. Het betekent dat ook werknemers het bedrijf moeten verlaten die een belangrijke rol hebben gespeeld bij het maken van Canada Goose tot wat het nu is.

Reiss noemt de beslissing hartverscheurend, maar hij is er ook van overtuigd dat deze maatregel nodig was in de volgende fase van het bedrijf.