Capri Holdings Limited krimpt nettoresultaat met ruim 200 miljoen in FY23

Capri Holdings Limited schrijft een dubbelcijferige omzetdaling in de boeken. Het moederbedrijf van onder meer Michael Kors, Jimmy Choo en Versace, behaalt een omzet van 1,3 miljard dollar in het vierde kwartaal van boekjaar 2023. Omgerekend is dat 1,2 miljard euro.

De omzet ligt 157 miljoen dollar (147 miljoen euro) lager vergeleken met hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dat maakt dat het bedrijf eindigt op een totale omzet van 5,6 miljard dollar voor boekjaar 2023. Dat is zo’n 5,2 miljard euro. Daarmee blijft de omzet nagenoeg gelijk, in vergelijking met het financiële jaar 2022.

Het operationele inkomen duikt daarentegen met 224 miljoen dollar (209 miljoen euro) naar beneden. Hoewel Capri Holdings in 2022 nog een operationele winst van 903 miljoen dollar (846 miljoen euro) noteerde, is dat nu 679 miljoen dollar (636 miljoen euro). Het nettoresultaat bedraagt in boekjaar 2023 619 miljoen dollar (579 miljoen euro). Een jaar eerder was dat 823 miljoen dollar (771 miljoen euro).

Capri Holdings Limited verlaagt verwachtingen voor boekjaar 2024

Op deze resultaten reageert John D. Idol, voorzitter en CEO van het bedrijf, in het verslag: “Terugkijkend op het boekjaar 2023 steeg de omzet met hoge enkelvoudige cijfers en de winst per aandeel met gemiddelde enkelvoudige cijfers. Deze resultaten zijn gemeten op basis van 52 weken constante valuta. We hebben in het boekjaar 2023 verschillende mijlpalen bereikt, waaronder een recordomzet bij Versace en Jimmy Choo en een omzetgroei van meer dan één procent bij Michael Kors. Daarnaast hebben we een sterke vrije kasstroom gegenereerd en 1,35 miljard dollar (1,26 miljard euro) teruggegeven aan de aandeelhouders. Deze resultaten tonen de kracht van ons bedrijfsmodel, de kracht van onze luxe huizen en de uitvoering van onze strategische initiatieven."

Voor het volgende boekjaar verwacht het bedrijf een omzetgroei met lage enkele cijfers. “Ook na het boekjaar 2024 blijven wij vertrouwen hebben in ons vermogen om onze langetermijndoelstellingen te realiseren, dankzij de veerkracht van de luxesector, de kracht van onze drie krachtige iconische merken en de getalenteerde groep medewerkers die onze strategische initiatieven uitvoeren”, aldus de CEO, in het financieel verslag. In bedragen betekent dat, dat het bedrijf een omzet van 5,7 miljard dollar (5,3 miljard euro) verwacht voor boekjaar 2024.