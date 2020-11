‘Carlyle Group overweegt verkoop Hunkemöller’

Het moederbedrijf van Hunkemöller, Carlyle Group Inc., overweegt de verkoop van de Nederlandse lingerieketen. Dit melden bronnen tegen nieuwsbureau Bloomberg.

Naar verluidt zou het Amerikaanse private equity bedrijven samenwerken met JPMorgan voor een mogelijke verkoop van het bedrijf in 2021. De bronnen melden echter dat een definitieve beslissing over een mogelijke verkoop nog niet is genomen. Het bedrijf kan nog besluiten Hunkemöller te houden.

Carlyle Group deed vorige week nog de aandelen in streetwear merk Supreme van de hand. Supreme heeft een overnameovereenkomst getekend met VF Corporation.