Carolina Herrera organiseert eerste ‘destination show’ in Rio de Janeiro

Verre locaties zijn duidelijk terug van weggeweest. In navolging van merken als Chanel, Jacquemus en Louis Vuitton organiseert het Amerikaanse modelabel Carolina Herrera binnenkort een eerste ‘destination show’: een modeshow op een verre locatie, in dit geval Rio de Janeiro. Daar wordt op 1 juni de resortcollectie getoond, zo is in een persbericht te lezen.

Deze week maakt Versace ook al een uitstap naar een ver oord. Het Italiaanse modelabel kondigde in het najaar aan de herfst-wintercollectie 2023 niet tijdens de modeweek in Milaan te tonen, zoals gewoonlijk, maar op tien maart in Hollywood.

Tijdens de coronapandemie, toen de meeste verre shows geannuleerd moesten worden, was nog de vraag of ze wel weer terug zouden keren vanwege hun grote CO2-impact. Maar inmiddels is duidelijk dat er structureel weinig is veranderd.

Voor de resort- en cruisecollecties hebben met name Europese en Noord-Amerikaanse modemerken baat bij een lokale show op het zuidelijk halfrond. Omdat het er gemiddeld warmer is, kunnen de inkopers er niet echt overweg met wintercollecties vol jassen en truien. Voor de resort- en cruisecollecties is er juist een betere afzetmarkt.