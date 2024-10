Cascale-bijeenkomst met 600 toonaagevende leiders: Verduurzaming heeft een lange adem nodig

Ongeveer 600 leidinggevenden op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) uit de wereldwijde textielindustrie kwamen in München bijeen voor de jaarlijkse ledenvergadering van Cascale. Vertegenwoordigers van grote merken en retailers - van LVMH tot Zalando, Marks & Spencer en Walmart - betraden het podium en vulden het publiek om vooruitgang en uitdagingen op het pad naar duurzame transformatie uit te wisselen. Als Cascale geen belletje doet rinkelen, ken je de organisatie misschien onder haar vorige naam, de Sustainable Apparel Coalition (SAC), zoals het tot februari dit jaar heette.

Exact 15 jaar geleden gelanceerd door Patagonia en Walmart als een wereldwijd duurzaamheidsinitiatief voor de kledingindustrie, bedacht de SAC de beroemde Higg Index, een digitaal hulpmiddel dat voor het eerst de gigantische taak aanpakte om de milieu-impact van textielproductie in de wereldwijde waardeketen te meten, om op basis van deze gegevens verbeteringen in het gebruik van hulpbronnen te stimuleren.

Als voormalig Sustainability Manager bij Patagonia was Rick Ridgeway medeoprichter van de SAC en sprak hij op de bijeenkomst in München. Credits: Regina Henkel

Samen met de SAC - of liever gezegd Cascale - zijn honderden kledingmerken en retailers sindsdien begonnen aan een reis om meer licht te werpen op hun uitgestrekte wereldwijde toeleveringsketens en eigenaarschap te nemen over de ecologische en sociale voetafdruk van hun producten. Met dit doel heeft de organisatie de Higg Index in de loop der jaren voortdurend verfijnd en verdere digitale hulpmiddelen gecreëerd.

Waar staat de industrie na al die jaren? Hoe succesvol zijn alle duurzaamheidsteams tot nu toe geweest? Hoeveel transparantie hebben merken bereikt in hun toeleveringsketens? Kunnen de gestelde klimaatdoelen worden gehaald en hoe gaan de verantwoordelijken ermee om? Een bezoek aan het Cascale-evenement in München laat zien dat de industrie al grote stappen heeft gezet op het gebied van MVO, maar dat ze nog steeds op koers moet blijven.

Merken kennen meestal alleen hun directe leveranciers

"Over het algemeen kun je zeggen dat de meeste bedrijven overwegend alleen hun directe leveranciers kennen, die meestal de naaiateliers zijn", zei Philipp Mayer, medeoprichter van het traceerbaarheidsplatform Retraced, tijdens de conferentie. "Velen weten nog steeds niet waar de stoffen en ingrediënten vandaan komen." In MVO-jargon worden deze directe leveranciers "tier 1"-bedrijven genoemd. Het volgende niveau in de leverancierspiramide zijn leveranciers van stoffen en ingrediënten (tier 2), gevolgd door spinnerijen (tier 3) en leveranciers van grondstoffen (tier 4).

De grootste voetafdruk van een textielproduct wordt echter niet gecreëerd op tier 1, d.w.z. in de naaiateliers, maar verderop in de lijn, in de gebieden van stof- en garenproductie en grondstofwinning. Digitalisering van de toeleveringsketen en gegevensuitwisseling hebben deze niveaus meestal nog niet bereikt. Bedrijven beginnen hier pas mee. Susan Scow, bijvoorbeeld, MVO-manager bij het duurzame Amerikaanse modemerk Eileen Fisher, verwacht binnen de komende vijf jaar gegevens van tier 2 en tier 3 te kunnen verzamelen.

Gegevensbeheer in de toeleveringsketen is tijdrovend

Ondanks nuttige hulpmiddelen is het verzamelen van informatie uit de toeleveringsketen vaak nog enorm tijdrovend, zowel voor de merken die de gegevens verzamelen als voor de leveranciers die ze moeten verstrekken. Zo meldde een leverancier uit Pakistan op het podium dat hij tot 15 dagen nodig heeft om alle gegevens voor één bestelling te verzamelen. Hetzelfde geldt voor audits: "Leveranciers zijn gefrustreerd. Ik ken fabrieken die tot 200 keer per jaar worden gecontroleerd. Dat is niet logisch", zei Colin Browne, CEO van Cascale. "We hebben de juiste balans nodig tussen rapportage en het stimuleren van vooruitgang."

Een luxegroep als LVMH, die 75 merken bezit uit een breed scala aan sectoren, van mode tot horloges tot wijnmakerijen, voerde vorig jaar meer dan 2.000 audits uit binnen de groep. Tegelijkertijd bestaat de centrale MVO-afdeling van de groep uit slechts drie personen, onthulde Caroline Markiton, senior manager leveranciersduurzaamheid bij LVMH, in een interview met Worldly - plus extra MVO-managers binnen de merken.

Dit betekent dat merken ook snel hun capaciteitsgrenzen bereiken als het gaat om het verzamelen van gegevens. Vooral omdat sommige grote merken al communiceren dat ze miljoenen artikelen volgen. Veel kleinere merken geloven daarom dat ze hetzelfde moeten kunnen doen. "Velen zijn zich er echter niet van bewust wat het daadwerkelijk betekent om al deze gegevens op product- of bestelniveau te verzamelen, vooral voor hun leveranciers", zegt Philipp Mayer van Retraced. In plaats van lukraak gegevens te verzamelen, adviseert hij eerst jezelf af te vragen wat je precies met de gegevens wilt doen. De gegevens laten bijvoorbeeld al op tier 1 zien welke energiebronnen leveranciers gebruiken. Als de energieopwekking bijvoorbeeld op steenkool is gebaseerd, zouden merken daar kunnen beginnen en een overstap naar hernieuwbare energiebronnen in gang zetten. Het verzamelen van gegevens omwille van de gegevens zelf heeft echter geen zin, vooral als het verzamelen van gegevens afleidt van het eigenlijke doel, namelijk het aanpakken van verbeteringen op basis van de gegevens.

AI-gestuurde gegevensgeneratie om verandering te versnellen

Tegelijkertijd is het belangrijk om zo snel mogelijk tier 2 tot en met 4 aan te pakken, omdat daar de grootste hefboom voor duurzame verandering ligt. "Als we onze duurzaamheidsdoelen tegen 2030 willen bereiken, moeten we de gegevens hebben en moeten we ze gebruiken", zegt Adele Stafford, executive vice president of growth bij Worldly. Worldly is een technologiebedrijf waarvan het gegevensplatform is ontwikkeld voor de Higg Index. Met de 'Product Impact Calculator' heeft Worldly een nieuwe tool ontwikkeld die deze gegevens niet alleen gemakkelijker en duidelijker genereert vanuit de upstream-fase, maar ook suggesties biedt voor mogelijke maatregelen die moeten worden genomen. Het verkort ook de frequentie van het verzamelen van gegevens. Terwijl gegevens tot nu toe slechts eenmaal per jaar werden verzameld, zouden automatisering en AI dit in de toekomst vaker mogelijk moeten maken. "Dit is de enige manier om snel resultaten te zien en vooruitgang te boeken", legt Stafford uit.

Product Impact Calculator van Worldly Credits: Worldly

De in Londen gevestigde modedetailhandelaar Marks & Spencer overweegt om in de toekomst uitsluitend via digitale hulpmiddelen met zijn leveranciers te werken en de opdracht voor audits stop te zetten. "We gaan ernaar toe om de audits weer in handen van de fabrieken te leggen", zegt Fiona Sandler, global head of responsible sourcing bij M&S. "We zien onszelf niet als de politie van onze leveranciersfabrieken. Het gaat om wederzijds respect en een relatie op voet van gelijkheid." Momenteel wordt een pilotproject met verschillende leveranciers gelanceerd.

Cascale wil de grootste fabrieken ter wereld rechtstreeks aanpakken

Ook Cascale wil het tempo opvoeren. Een nieuwe analyse van Reset Carbon, een Cascale-partner die gegevens van de Higg Index van Cascale gebruikt, laat zien dat 1.500 productiefaciliteiten in negen landen verantwoordelijk zijn voor 80 procent van de koolstofemissies van de textiel- en kledingindustrie. "De realiteit is dat de consumptiegoederenindustrie niet genoeg doet om klimaatverandering te bestrijden. Omdat de nieuwe gegevens een sterke concentratie van klimaatimpact laten zien, moeten we actie ondernemen waar het het hardst nodig is. We moeten ons richten op de strategische leveranciershotspots van de industrie. We kunnen ons doel van 45 procent reductie op geen enkele manier bereiken zonder deze 1.500 faciliteiten te betrekken", legt CEO Colin Browne uit. Om sneller vooruitgang te boeken, wil Cascale in de toekomst ook rechtstreeks contact zoeken met de productiefaciliteiten en nieuwe financieringsmodellen aanpakken. Tot nu toe zijn alle initiatieven voornamelijk uitgevoerd via de "omweg" van de leden, die samenwerkten met hun leveranciers om hun ecologische voetafdruk te verbeteren.

Cascale wil in de toekomst ook meer druk uitoefenen op haar eigen lidmaatschapsprogramma: de lidmaatschapsvereisten van Cascale omvatten nu dat bedrijfsleden zich aansluiten bij het decarbonisatieprogramma van de organisatie en op wetenschap gebaseerde doelen (SBT's) of op wetenschap afgestemde doelen (SAT's) stellen. In 2023 had 59,7 procent van de bedrijfsleden van Cascale SBT's of SAT's gesteld of was begonnen met het proces om ze te stellen - een stijging van 28,9 procent ten opzichte van het voorgaande jaar.

Cascale CEO Colin Browne wil de 1.500 belangrijkste textielfabrieken aanpakken. Credits: Regina Henkel

Andere industrieën betrekken

De mode-industrie wordt nu beschouwd als een leider op het gebied van traceerbaarheid. Geen enkele andere industrie heeft de afgelopen jaren zoveel moeite gedaan om transparantie en traceerbaarheid te bereiken. De digitale hulpmiddelen die hiervoor zijn ontwikkeld, kunnen nu ook worden gebruikt voor andere industrieën. Allereerst voor harde goederen, die toch al worden gedistribueerd door mode- en sportartikelenfabrikanten.

Katy Stevens, hoofd van MVO en duurzaamheid bij de European Outdoor Group, legt uit dat de outdoorindustrie slechts tot op zekere hoogte uit kleding bestaat. "De rest is schoeisel en harde goederen. Daarom hebben we een hulpmiddel nodig dat we voor alle gebieden kunnen gebruiken." Hoewel de hulpmiddelen uit de mode-industrie hier met de nodige aanpassingen ook kunnen worden gebruikt, is de mindset van andere industrieën vaak nog niet zo ver gevorderd. "Metaalbedrijven voor karabijnhaken of andere uitrusting hebben deze gegevens nog nooit hoeven verzamelen, velen begrijpen niet waarom we het willen doen", zegt Stevens. "In de mode heeft het publiek om veel goede redenen al jaren met de vinger naar de misstanden gewezen, dat is in andere industrieën niet gebeurd", zegt Jonathan Salmon, Head of Sustainability bij Li & Fung. In deze industrieën is daarom eerst enige overreding nodig.

Oproep om door te gaan

Hoewel het onderwerp duurzaamheid de afgelopen jaren een enorme vlucht heeft genomen en enorm belangrijk is geweest in de communicatie van veel merken, lijkt er een zekere duurzaamheidsmoeheid te ontstaan. "Er treedt een vermoeidheid op, je hebt het gevoel dat je de steen steeds weer de heuvel op rolt", zo beschrijft Adele Stafford van Worldly de huidige situatie in veel MVO-teams. "Er is altijd een lange fase van frustratie voorafgaand aan verandering. Verandermanagement is hard werken. Sommige mensen willen niet luisteren en hun routines veranderen", zegt Pia Heidenmark Cook, die jarenlang als Chief Sustainability Officer bij Ikea werkte.

Ook de huidige economische situatie in de mode-industrie draagt bij aan het verder uitstellen van belangrijke maatregelen. In tegenstelling tot een paar jaar geleden zijn de instrumenten nu echter beschikbaar om verandering teweeg te brengen. "We kunnen het beter doen. We weten hoe we het moeten doen. De enige vraag is: hebben we de moed? Hebben we de toewijding in het bedrijf en hebben we de capaciteit?" Cascale CEO Colin Browne stelt de vraag aan het publiek en doet een beroep op de luisteraars om nu niet op te geven.