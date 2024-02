Rebranding: Sustainable Apparel Coalition gaat verder als Cascale

Non-profit organisatie Sustainable Apparel Coalition ondergaat een rebranding. Het bedrijf gaat verder onder de naam ‘Cascale’ en lijkt hiermee bewust weg te willen stappen van de controverse van de Higg Index van enkele jaren terug.

Cascale wil een positieve impact bewerkstelligen in de consumentengoederenindustrie. Deze industrie zou volgens de non-profit meer terug moeten geven aan de planeet en mensen dan het geeft. Cascale wil dan ook ‘rechtvaardige en regeneratieve businessmodellen’ helpen.

Cascale (Sustainable Apparel Coalition) is de ontwikkelaar en eigenaar van de Higg Index. Met deze index moeten bedrijven inzicht krijgen in hun verduurzaming. De duurzaamheidsmaatstaf werkt op basis van verschillende factoren waarna een score wordt toegekend. Grote kledingbedrijven maakten gebruik van de index om duurzaamheidsclaims te onderbouwen, maar de index kwam in 2022 onder een vergrootglas te liggen. In een artikel van The New York Times werd de index bekritiseerd en ook vanuit diverse waakhonden kwam kritiek. Als gevolg hiervan werd het Higg-programma door Cascale op pauze gezet. Na grondig onderzoek werd de Higg Index geüpdatet.

Cascale meldt in het persbericht dat de rebranding een volgende fase voor de non-profit inluidt. Dit komt niet alleen met een nieuwe naam, maar ook met een herziening van het strategische plan. Zo wordt er gefocust op drie gebieden; het tegengaan van klimaatverandering, ‘goed werk voor iedereen’, en ‘een natuur positieve toekomst’.