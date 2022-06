Sustainable Apparel Coalition zet Higg-programma op pauze, grondig onderzoek wordt gestart

De Sustainable Apparel Coalition (SAC) zet consumentgerichte diensten en labels, zoals de Higg-scores zoals die door enkele grote modebedrijven worden gebruikt, voorlopig stop. Dat blijkt uit een statement van Amina Razvi, CEO van de SAC, dat FashionUnited vanmiddag per e-mail ontving. De komende tijd gaat de SAC aan de slag met het verbeteren van het Higg-programma, en worden de data en methodologie van de Higg Index onderworpen aan uitgebreid onderzoek door een externe partij.

Die stap volgt op twee significante ontwikkelingen. Op 14 juni verscheen in The New York Times een artikel, geschreven door journalist Hiroko Tabuchi, waarin de Higg Index onder vuur komt te liggen. De Higg Index is een scoresysteem dat de milieu-impact van specifieke materialen inzichtelijk maakt. Belangrijkste kritiekpunten: de Higg Index zou onvoldoende objectief, onafhankelijk en wetenschappelijk ondersteund zijn.

Nog geen week later kregen de Scandinavische kledingketens H&M en Norrøna Sport AS een waarschuwing van de Noorse consumentenautoriteit (NCA), die zei het gebruik van Higg-scores in consumentenmarketing door deze twee bedrijven als misleidend te beschouwen.

SAC slaat handen ineen met NCA voor verbeteringen Higg-programma

De actie van de NCA wordt door de SAC ‘extreem serieus’ genomen, aldus Razvi in haar statement. “We weten hoe belangrijk het is dat onze leden en de industrie in brede zin vertrouwen hebben niet alleen in onze missie, ons doel en onze aanpak, maar ook in de data en inzichten achter onze tools.”

De SAC gaat samen met de NCA en enkele andere partijen werken aan manieren om de claims over specifieke materialen of producten beter te ondersteunen, zo schrijft Razvi. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar hoe deze data beter kunnen worden vertaald naar goede informatie voor consumenten.

Daarnaast heeft de SAC een externe partij opdracht gegeven om de data en methodologie van de Higg MSI te inspecteren. De laatste keer dat een dergelijk onderzoek werd uitgevoerd was in 2016. Het huidige onderzoek stond al op de planning, maar wordt in het licht van de NCA-waarschuwing naar voren gehaald. Tot slot gaat de SAC actief aan de slag met het verzamelen en updaten van bestaande data over de milieu-impact van producten en toeleveringsketens.

Het is de bedoeling dat het Higg-programma in de toekomst in samenspraak met onder meer de NCA weer wordt geheractiveerd.