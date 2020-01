Casestudy opent productieafdeling in Istanbul

Going local: Casestudy opent nieuwe productieafdeling in Istanbul voor betere service in Europa.

Op het moment dat Casestudy een kans zag hun klanten met Europese productie beter te bedienen, stonden ze voor een interessante vraag. Is het mogelijk met een ‘volledig verticaal bedrijfsmodel’ in het Verre Oosten dezelfde service te bieden, middels een nieuwe productieafdeling in Europa? Teneinde dit te kunnen beantwoorden, diende het trims-bedrijf de beste mensen en fabrieken te vinden, welke een aanvulling zouden betekenen op het succesvolle bedrijfsmodel.

Director Europe van Casestudy, Rogier van der Velde, vertelt: "het produceren in Europa was voor ons de volgende logische stap. We zagen hoe onze concurrenten dit hebben getracht, zonder grote successen. Dus om deze stap te kunnen zetten, gingen vele jaren aan onderzoek vooraf met dit project".

Casestudy nam meer dan drie jaar de tijd en inspecteerde trim-fabrieken in heel Europa. Na grondig onderzoek en strategische overwegingen werd besloten dat Istanbul de ideale locatie betrof, welke optimaal hun behoeften én die van hun klanten zou dienen. Istanbul heeft een reeds lange reputatie als trims-producent, met veel technische kennis en een indrukwekkend logistiek netwerk naar de EU.

Casestudy heeft thans drie fabrieken in Istanbul die op hetzelfde niveau staan met bestaande fabrieken in China. Het nieuwe kantoor in Istanbul is het contactpunt tussen klanten, verkoopteams en hun fabrieken in de regio. Het was niet eenvoudig de beste partijen te vinden welke in staat zijn de productie te beheren en het kantoor ter plaatse te runnen. Van der Velde: “Uiteindelijk gaat het allemaal om het vinden van de juiste, ambitieuze mensen. Mijn belangrijkste taak was dan ook het contracteren van een professioneel team dat zich kon toeleggen op het verder laten groeien van ons bedrijf. Dat hebben we met succes kunnen doen.”

Het team in Istanbul heeft internationale ervaring met garments en trims, uitstekende lokale knowhow en men spreekt, naast Turks, vloeiend Engels. En om de kwaliteit en normen hoog te houden, volgt het team dagelijks de lokale productie in de fabrieken.

Door onze productie-capaciteit uit te breiden naar Istanbul, heeft Casestudy de verzendkosten van Hong Kong naar Europa geëlimineerd, waardoor Europese kledingproducenten tijd en geld besparen.

Met deze vaste voet in Istanbul is Casestudy nu sterk aanwezig in twee van de meest belangrijke productieregio's ter wereld.

Werken met vertrouwde lokale fabrieken betekent dat het wereldwijde team van Casestudy verantwoordelijk kan blijven voor de ontwikkeling van trims. In zowel ontwerp als productie. Nu Casestudy op verschillende productielocaties wereldwijd produceert en opereert, zorgt men blijvend voor het hele gecentraliseerde proces.

Met deze nieuwe opzet zal Casestudy nog sneller groeien als wereldspeler. Met de meest belangrijke vestigingen in Amsterdam en Los Angeles wordt lokale service geboden middels account-managers en ontwerpers, die zéér nauw samenwerken met klanten, teneinde een volledig nieuw trim pakket te ontwikkelen. Volgens Van der Velde is hun aanwezigheid in Noord-Europa en de westkust van de VS al jaren aanzienlijk. De afzet binnen Scandinavië, Zuid-Europa en de oostkust van de VS groeit eveneens gestaag. Casestudy is doende nieuwe showrooms te openen, met lokale teams in die regio's. Dit vindt uiteraard plaats op basis van ‘strakke’ voorwaarden; stap voor stap en alleen met de juiste mensen!

Over Casestudy

Casestudy bestaat sinds 2003 en ontwerpt, ontwikkelt en produceert trims en verpakkingen voor de fashion-industrie. Casestudy heeft zijn hoofdkantoor in Hong Kong met showrooms in Amsterdam en Los Angeles en heeft nu ook een productieafdeling in Istanbul. Omdat Casestudy in eigen beheer produceert, biedt men een naadloze structuur aan die complicaties elimineert, waardoor klanten tijd en geld besparen en tegelijkertijd een prachtig ontworpen kwaliteitsproduct kunnen garanderen.