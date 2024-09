Castore breidt uit naar Rotterdam met tweede Europese winkel

Brits sportmerk Castore opent een nieuwe winkel in Rotterdam. Dit is de tweede winkel van het merk in Europa. De keuze voor een winkel in de Nederlandse havenstad heeft onder meer te maken met hun partnerschap met de club Feyenoord Rotterdam, zo laat het bedrijf weten in een persbericht aan FashionUnited.

Castore werd in 2015 opgericht door de broers Tom en Phil Beahon. In 2024 opende Castore haar eerste winkel in Europa in Enschede. De keuze voor Enschede is deels genomen vanwege partner FC Twente, die uit de regio komt. Castore is naast FC Twente en Feyenoord ook partner van McLaren en Oracle Red Bull Racing.

Het bedrijf is momenteel bezig met internationale expansie en heeft eind vorig jaar een groei-investering van 145 miljoen pond binnengehaald, wat omgerekend neerkomt op 168 miljoen euro. Het bedrijf is gewaardeerd op bijna 1 miljard dollar.

“Rotterdam is een stad met sterke sportieve en culturele tradities die perfect aansluiten bij de visie en waarden van ons merk," aldus Tom Beahon, medeoprichter en co-CEO van Castore. Hij voegt eraan toe: "Onze samenwerking met de iconische club Feyenoord versterkt bovendien onze toewijding aan de lokale sportgemeenschap. We bevinden ons in een spannende groeifase en kijken ernaar uit om dit momentum voort te zetten.”

Castore, Lijnbaan 82, Rotterdam 3012 ER, Nederland.