Casualwear stijgt naar top van snelstgroeiende luxebedrijven

Dat sportswear en loungewear sterker verankerd is in de garderobe van consumenten tijdens de pandemie, dat zal niet als een verbazing komen. Wél opmerkelijk is de opmars van luxe casualwear in de ranglijst van luxe bedrijven van Deloitte. Zo staan er drie bedrijven die zich bezighouden met luxe casual kleding in de top vijf van de lijst van snelstgroeiende bedrijven.

Deloitte kijkt elk jaar naar de luxe markt en publiceert dit jaar alweer de achtste editie van ‘Global Powers of Luxury Goods’. Hiervoor vergelijkt het de omzet, de omzetgroei en het winstpercentage van luxe bedrijven. Het gaat hier, ondanks de titel van het rapport dat 2021 meldt, om boekjaren die tussen 1 januari en 31 december 2020 zijn afgelopen. In de top vijf van de snelstgroeiende bedrijven bevinden zich Canada Goose Holding, Inc., Golden Goose SpA en Sportswear Company SpA (de eigenaar van Stone Island). Iets verder in de lijst staat Moncler SpA die een speciale vermelding verdient. Het bedrijf heeft namelijk een ander snelgroeiend bedrijf overgenomen, namelijk de nummer vijf Sportswear Company SpA. Volgend jaar kunnen we Moncler SpA dis op een hogere positie verwachten.

Casualwear pakt topplekken in ranglijst snelstgroeiende luxe bedrijven

Ook zijn er enkele namen die opvallend genoeg ontbreken uit de top twintig snelst groeiende luxebedrijven: LVMH, Kering en Chanel, aldus Deloitte in het rapport. Ondanks dat ze niet de snelstgroeiende bedrijven zijn in de luxe goederen industrie, staan de drie nog steeds ferm in de top 10 van luxe goederen bedrijven in het algemeen. LVMH heeft de positie op de eerste plaats weten te behouden met een omzet die ruim twee keer zo hoog is als de nummer twee Kering. LVMH was goed voor 33,9 miljard dollar (30 miljard euro) aan omzet behaald uit luxe goederen in FY2020 - bij Kering was dit 14,9 miljard dollar (13,2 miljard euro). Chanel staat op de zesde plek die het behouden heeft sinds vorig jaar.

PVH Corp is een stijger in de algehele top tien en land op de achtste plaats. Het feit dat de modegroep kon stijgen in de lijst, is volgens Deloitte mede te danken aan het feit dat de einddatum voor het financiële jaar 2020 bij het bedrijf in februari ligt, net voordat de pandemie uitbrak. Hermès stijgt twee plaatsen en verovert hierdoor voor het eerst een plek in de top 10. Het modebedrijf staat op de negende plek in de lijst.

De gehele top tien van Deloitte is goed voor een omzet uit luxe goederen van 129,7 miljard dollar, omgerekend 114,8 miljard euro. Het betekent dat de top tien goed is voor ruim de helft van de omzet die de top 100 met zijn allen behaald.