Cavallaro Napoli X KNVB: Vakmanschap in formele kleding en passie voor voetbal

Giuseppe Cavallaro, (Founder Cavallaro Napoli): “We zijn meer dan vereerd om de formele kleding van de KNVB te mogen verzorgen. Het is geen geheim dat Cavallaro Napoli een voetbal minded bedrijf is en met de beklonken samenwerking is er een mooi hoofdstuk bijgekomen van ons jongensboek. Wij zijn trots om deel uit te mogen maken van een nieuwe start en hopen dat onze met zorg uitgezochte outfits zullen bijdragen aan het succes van Oranje. Forza Olanda!"

On the way to the world cup 2022

Jean-Paul Decossaux, (Commercieel directeur KNVB): “Wij zijn erg blij met een partner die bekend staat om zijn vakmanschap en kennis van het voetbal. Cavallaro heeft eerder in samenwerkingen laten zien dat zij vernieuwend zijn en goed kunnen voldoen aan de wensen van een specifieke organisatie als de KNVB. Daarnaast leveren zij hoogwaardige kwaliteit voor zowel mannen als vrouwen. Wij kijken erg uit naar de samenwerking!"

Beeld: Cavallaro Napoli X KNVB

