CBS: Belgische economie harder geraakt tijdens lockdown dan Nederlandse

De lockdown vanaf maart heeft een grotere impact gehad op de Belgische economie dan op de Nederlandse, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De Nederlandse economie kromp bijvoorbeeld maar 9,4 procent in het tweede kwartaal ten opzichte van een krimp van 14,5 procent in België. Het CBS vermoedt dat het verschil ligt bij het verschil in maatregelen in de landen.

Zo waren de coronamaatregelen in de detailhandel erg verschillend. Alle niet-essentiële winkels gingen in België vanaf 17 maart dicht, terwijl dit niet het geval was in Nederland. Nederlandse winkels moesten alleen genoeg maatregelen hanteren en de 1,5 meter kunnen waarborgen in de winkels. Vooral in april daalde de omzet in de detailhandel sterk, aldus het CBS. In die maand daalde de omzet met 14 procent in België, terwijl de daling in Nederland maar heel licht was. Na april kenden beide landen in de detailhandel weer een flinke omzetgroei, dus lijkt de daling sterk te maken te hebben met de eerste coronamaatregelen, aldus het CBS.

Ook de andere maatregelen in de bouwsector hadden invloed op de Belgische economie. Waar de sector in Nederland maar met 3,5 procent kromp in het tweede kwartaal, kromp de Belgische sector met 15,7 procent.