CBS: Bijna tachtig procent bedrijven bezig met verduurzamen

79 procent van de Nederlandse bedrijven heeft dit jaar stappen gezet om de eigen bedrijfsvoering te verduurzamen. Dat blijkt uit de conjunctuurenquête van het CBS die begin september werd gehouden. Binnen de auto- en detailhandel, waarvan de cijfers in het rapport werden samengevoegd, ligt het percentage nog iets hoger: op ruim 85 procent.

De bedrijven werden bevraagd over de maatregelen die zij nemen op het gebied van energie, uitstoot en een meer milieubewuste omgang met grondstoffen en afval. Van alle bedrijven zei bijna 39 procent gecombineerde maatregelen hebben genomen. Bij de bedrijven die zich op één onderwerp richtten werden energiemaatregelen het vaakst genoemd en stappen op het gebied van uitstoot het minst vaak.

Ook binnen de auto- en detailhandel zei de grootste groep, ruim 45 procent van de bedrijven, gecombineerde maatregelen te nemen. Daarna zijn energie en afvalstoffen de meest populaire focusgebieden. Slechts 1,8 procent van van de bedrijven in deze categorie zegt vooral de uitstoot in te perken.

Van alle bedrijven doet 21 procent nog niets aan verduurzaming, binnen de auto- en detailhandel is dat 14,7 procent. Als belangrijkste obstakel voor verduurzaming noemen alle bedrijven afhankelijkheid van derden. Een tweede is het tekort aan financiële middelen, een derde het gebrek aan voordelen dat een bedrijf ervoor terugkrijgt, bijvoorbeeld op financieel vlak of in de vorm van een betere concurrentiepositie.

Van alle bedrijven zegt zeven procent niet te weten hoe verder te verduurzamen, binnen de detailhandel is dat vijf procent. Ook op het gebied van informatievoorziening valt er dus nog iets te winnen.