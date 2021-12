CBS: consument gaf in oktober meer uit aan schoenen en kleding

Nederlanders gaven in oktober jl 8,5 procent meer geld uit dan in dezelfde maand in 2020. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vooral aan diensten en duurzame goederen gaven ze meer uit.

Consumenten hebben 8,1 procent meer besteed aan duurzame goederen dan in oktober 2020. Vooral aan kleding en schoenen hebben ze meer uitgegeven. Ook hebben Nederlanders 12,2 procent meer uitgegeven aan diensten, zoals telefoon- en internetabonnementen, verzekeringen, een bezoek aan de kapper, een voetbalwedstrijd en een restaurant, aldus het CBS. Laatstgenoemde is niet wonderlijk: oktober vorig jaar moesten de restaurants halverwege de maand dicht.

Consumenten opnieuw pessimistischer over economisch klimaat

Het CBS meldt vandaag tevens dat het consumentenvertrouwen opnieuw is gedaald. Zowel het oordeel over het economisch klimaat als de koopbereidheid verslechterde. De consument is negatiever over zijn financiële situatie en minder bereid iets te kopen.