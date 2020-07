CBS: Consumentenvertrouwen blijft in juli min of meer gelijk

Het consumentenvertrouwen onder Nederlanders verandert in juli nauwelijks, zo meldt het CBS. De indicator ligt in juli op -26. Dat is een fractie hoger dan in juni; toen lag de indicator op -26. Een consumentenvertrouwen van -26 is vooralsnog ver onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar: dat ligt op -5.

Ook de koopbereidheid blijft in juli nagenoeg gelijk. Deze stijgt van -11 naar -10. Consumenten zijn negatiever over de financiële situatie van de afgelopen twaalf maanden, maar positiever over de vooruitzichten voor het komende half jaar; die deelindicator steeg van -10 naar -6. Ook vinden consumenten juli een betere tijd voor het doen van grote aankopen. Die deelindicator staat in juli op -22, ten opzichte van -29 in juni.

Consumenten zijn een klein beetje positiever over het economisch klimaat. Die deelindicator verschoof van -52 naar -51. Er bestaat vooral meer optimisme over het economisch klimaat in de komende twaalf maanden, met een deelindicator van -35 in juli tegenover -47 in juni.