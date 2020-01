CBS: Consumentenvertrouwen daalt licht

Het consumentenvertrouwen is weer licht verder gedaald in januari. Het vertrouwen komt nu neer op min drie terwijl het in december nog min twee was, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar ligt op min vier, dus het consumentenvertrouwen van januari ligt daar net boven. Exact twintig jaar geleden bereikte het consumentenvertrouwen het hoogste niveau ooit, namelijk plus 36. Het dieptepunt werd met min 41 bereikt in maart 2013.

De reden van het verslechterde consumentenvertrouwen is dat consumenten minder positief zijn over hun financiële situatie van de afgelopen twaalf maanden. De tijd voor het doen van grote aankopen wordt ook als minder gunstig beoordeeld. Het oordeel van de economie voor de komende twaalf maanden ging weer iets vooruit.