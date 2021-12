CBS: Economie in meeste Nederlandse regio’s weer boven niveau pre-corona

In het derde kwartaal van 2021 is de omvang van de economie in bijna alle Nederlandse regio’s groter dan in 2019, voor de komst van de coronapandemie. Dat meldt het CBS. Van de 52 regio’s die het CBS hanteert was de economie in 49 regio’s groter dan in het derde kwartaal twee jaar terug. In Amsterdam was de omvang van de economie vergelijkbaar.

De economie van Amsterdam was in het tweede kwartaal nog acht procent kleiner dan twee jaar terug. De economie heeft zich opvallend goed kunnen herstellen ondanks de restricties in de horeca en het afnemend aantal klanten in de reisbemiddeling, stelt het CBS. Zowel de reisbemiddeling als informatie-, communicatie- en zakelijke dienstverlening hebben bijgedragen aan het terugveren van de regio.

Alleen in de regio’s Overig Groningen en Haarlemmermeer was de economie kleiner. In Overig Groningen, de regio die het westen van de provincie beslaat, was het verschil twee procent. Dat had vooral te maken door de vermindering van gaswinning, aldus het CBS. In de regio Haarlemmermeer was het verschil groter: negen procent. Die afname had vooral te maken door de krimp in de luchtvaart tijdens de coronapandemie.