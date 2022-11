CBS: Economie krimpt met 0,2 procent

In het derde kwartaal van 2022 kromp de Nederlandse economie met 0,2 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Dat blijkt uit een eerste berekening van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Volgens het CBS is de belangrijkste oorzaak voor de krimp een daling in investeringen, met name in infrastructuur en huizen. Deze gingen met 1,7 procent omlaag. Huishoudens daarentegen besteedden meer dan in het tweede kwartaal van 2022. De consumptie door huishoudens ging met 0,1 procent omhoog.

Het bruto binnenlands product (bbp) lag vooralsnog 3,1 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Vooral het handelssaldo en de consumptie door huishoudens maakten een groot verschil, aldus het CBS. Vorig jaar golden er in het derde kwartaal nog coronamaatregelen, wat nu niet meer zo is.

Consumenten gaven het afgelopen kwartaal 2,3 procent meer uit dan een jaar eerder. Ze staken vooral meer geld in diensten zoals cultuur, recreatie en horeca. Dat is ook terug te zien in de consumptiecijfers van september die het CBS vandaag publiceerde. Daaruit blijkt dat huishoudens in de laatste maand van het derde kwartaal 2,2 procent meer uitgaven dan in september 2021, en dat hun geld ook in deze maand vooral vaker naar diensten ging.

Het CBS presenteert op vrijdag 23 december een tweede berekening van de economische groei met de gegevens die de komende maanden nog verschijnen. Het verschil van de tweede berekening ten opzichte van de eerste was de afgelopen vijf jaar gemiddeld 0,09 procentpunt.