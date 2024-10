CBS: Hoge kledingprijzen blijven inflatie beïnvloeden

De hoge kledingprijzen blijven een negatieve invloed hebben op de Nederlandse inflatie, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In september daalt de inflatie in Nederland naar 3,5 procent, een lichte afname ten opzichte van 3,6 procent in augustus. Terwijl lagere prijzen voor bijvoorbeeld brandstof de inflatie drukken, is kleding in september 2,1 procent duurder dan een jaar geleden. Dit staat in schril contrast met augustus, toen de prijzen voor kleding nog 3,5 procent lager waren dan in augustus 2023.

Dat modewinkels en kledingmerken hun prijzen verhogen, heeft onder meer te maken met stijgende personeelskosten, stijgende huurprijzen, hogere kosten voor grondstoffen en transport. Modebedrijven kunnen hun prijzen verhogen als reactie op de inflatie, maar riskeren daarmee klantverlies.

Adviseurs van McKinsey bieden strategieën aan om met de inflatie om te gaan, zoals het beperken van kortingen, het verhogen van de grens voor gratis verzending (zoals webreus Bol recent deed), het aanpassen van het aanbod op basis van klantbehoeften, en het nauwlettend volgen van veranderingen in consumentengedrag om beter in te spelen op de economische situatie.