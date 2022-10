Vijf tips voor modebedrijven om zich aan te passen aan de inflatie

De hoge inflatie stelt ondernemers in de mode-industrie voor verschillende uitdagingen. Aan de ene kant stijgen de kosten in de toeleveringsketen: voor onderdelen, voor arbeid, voor transport. Tegelijkertijd lopen consumentenprijzen op, en zakt gemiddeld de koopkracht. De winkelverkopen lijken nog redelijk op peil te blijven, maar een afname ligt in de lijn der verwachting.

Modebedrijven kunnen reageren op de inflatie door ook hun eigen prijzen op te hogen, maar lopen daarmee het risico dat klanten afhaken. Een andere optie is de gevolgen van inflatie zelf te slikken en de marges te laten inkrimpen. Is er ook een middenweg? In februari dit jaar zetten vijf adviseurs van consultancybureau McKinsey een reeks tips op een rijtje voor het aanpassen van het prijsbeleid aan de uitdagingen van de coronapandemie. Deze werden aangepast aan de huidige context en opnieuw gepubliceerd. FashionUnited licht er enkele uit.

Wijzig kortingen en promoties

Modebedrijven kunnen hun marges beschermen door minder kortingen te geven. Daardoor gaat de waarde van de producten in de ogen van de consumenten niet omlaag en dalen de inkomsten tegelijkertijd ook niet te sterk.

Het kan dan gaan om algemene kortingen op het hele assortiment, maar ook om de kortingen die nodig zijn om resterende voorraad te verkopen die nog in het magazijn hangt, zogenaamde opruimingskortingen. Om ruimte te maken in het magazijn kan beter worden gekozen voor minder grote voorraad in de eerste plaats, stelt McKinsey.

Verhoog de grens voor gratis verzending

De McKinsey-auteurs suggereren de ondergrens voor gratis verzending op te hogen. Een voorbeeld: biedt een retailer klanten gratis verzending bij een totaal aankoopbedrag van minimaal vijftig euro, dan zou dat naar 75 euro kunnen. Door de grens voor gratis verzending op te hogen kan de marge op kleine winkelmandjes worden behouden zonder dat de productprijzen hoeven te worden verhoogd.

De kunst van het prijzen verhogen

Als de prijzen dan toch omhoog moeten, is het volgens de auteurs belangrijk om dat op subtiele wijze te doen. In plaats van de prijzen van alle producten met eenzelfde percentage te laten stijgen, kan dat proces ook per product of segment worden opgesplitst. De prijzen kunnen dan worden aangepast op basis van de waardeperceptie van consumenten, of bijvoorbeeld de prijselasticiteit van een bepaald product. Om dat te kunnen doen is het handig te weten welke producten door consumenten het meest nodig, aantrekkelijk of waardevol worden beschouwd.

Zoniet de prijzen, dan het aanbod

In plaats van prijzen op te hogen is het ook mogelijk om het aanbod zelf aan te passen. Als een bedrijf, bijvoorbeeld door de data afkomstig uit loyaliteitsprogramma’s, goed op de hoogte is van de wensen van klanten en de kwaliteiten waar ze in een product naar zoeken, kan daarop worden gefocust bij het ontwikkelen of inkopen van producten. Daarbij kan het voor retailers nuttig zijn om zich te richten op het eigen label, omdat binnen de eigen keten vaak sneller aanpassingen kunnen worden gemaakt.

Blijf op de hoogte van consumentengedrag

Voor alle bovenstaande suggesties geldt dat het voor bedrijven cruciaal is om in de gaten te houden hoe het gedrag van consumenten de komende periode verandert. Daar kan het prijs- en aanbodbeleid dan op worden toegesneden. Ook wanneer die keuzes eenmaal zijn genomen, is het van belang om toe te zien hoe consumenten daarop reageren, en of hun gedrag op de langere termijn hetzelfde blijft - in een snel veranderende economische situatie kunnen zich zomaar verrassingen voordoen.