CBS: in februari gaven consumenten meer uit (vooral aan kleding)

In februari 2022 gaven consumenten 13,8 procent meer uit dan in dezelfde maand vorig jaar, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statististiek (CBS) vandaag.

Ze gaven vooral meer uit aan duurzame goederen en diensten: de binnenlande consumentie door huishuidens naar categorie (volume, koopdaggecorrigeerd) plusste met 32 procent in vergelijking met februari 2021. Vooral aan kleding, schoenen, woninginrichtingsartikelen en elektrische apparatuur werd meer uitgegeven, aldus het CBS. "In de loop van februari vervielen bijna alle coronamaatregelen, terwijl een jaar eerder vooral niet-essentiële winkels nog veel hinder ondervonden van een harde lockdown," is te lezen in het nieuwsbericht. Vergeleken met februari 2020 - zonder het corona-effect - bedroeg de stijging 0,4 procent.

Stemming onder consumenten verslechterd: vertrouwen in economie op een dieptepunt

Het CBS meldt vandaag ook dat het vertrouwen in de economie verder is verslechterd. Het was nog nooit zo laag, sinds 1986, toen het CBS met de maandelijkse metingen [van het consumentenvertrouwen] begon. Het vorige dieptepunt werd bereikt in maart 2013 tijdens de eurocrisis. De hoge inflatie en oorlog in Oekraïne spelen mee.