CBS: Inflatie loopt terug naar 8,8 procent in mei volgens Nederlandse rekenmethode

In de maand mei liep de inflatie in Nederland terug naar 8,8 procent, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In april stegen de prijzen van consumentengoederen en -diensten nog met 9,6 procent. In maart werd een piek van 9,7 procent gemeten.

Dat de inflatie iets zakte, had volgens het CBS vooral te maken met de ontwikkeling van energieprijzen. De prijzen van elektriciteit, gas en stadsverwarming stegen in mei op jaarbasis minder hard dan in april. In mei lagen de prijzen 105 procent hoger dan een jaar eerder, in april was dat 136 procent. De prijzen van benzine en voedingsproducten dreven het inflatieniveau dan weer op.

De inflatiecijfers zijn een uitkomst van de Nederlandse rekenmethode, de consumentenprijsindex (CPI). Er is ook een Europese rekenmethode, de geharmoniseerde index van consumentenprijzen (HICP). Die maakt het makkelijker om inflatiecijfers van EU-lidstaten te vergelijken. Volgens de Europese methode lag de inflatie in mei op 10,2 procent.

Vanochtend meldde de Rabobank dat Nederland zich moet opmaken voor een lichte recessie volgend jaar. In een kwartaalverslag rapporteerde de bank dat er voor het huidige jaar een totale groei van het bruto binnenlands product van 2,9 procent wordt verwacht. Aan het begin van 2023 volgt een kleine krimp van ongeveer 0,2 procent, voorspelt de Rabobank.