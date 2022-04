CBS: ‘Inflatie maart hoogste in bijna vijftig jaar’

Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) bevestigt de hoge inflatie in de maand maart. Vorige week werd gemeld dat volgens de Europese rekenmethode de Nederlandse inflatie gestegen naar 12 procent in maart. CBS meldt dat de inflatie in maart gestegen is naar 9,7 procent.

Hiermee is de Nederlandse inflatie volgens de rekenmethode van het CBS de hoogste sinds april 1976. In vergelijking met februari ligt de inflatie in Nederland meerdere procentpunten hoger. In februari 2022 was de inflatie nog 6,2 procent.

De flinke toename van inflatie wordt door het CBS toegeschreven aan de prijsontwikkeling van energie. In maart was energie namelijk 157 procent duurder dan in maart 2021. In februari was dit 77 procent. Naast energie had ook de prijsontwikkeling van motorbrandstoffen en voedingsmiddelen een effect op de inflatie. Met name de prijsontwikkeling van vlees en groente speelde mee, aldus het CBS.