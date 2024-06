CBS: Minder faillissementen in mei

In mei gingen 18 bedrijven minder failliet dan in april. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarmee daalt het aantal faillissementen met vijf procent.

In totaal gingen 336 bedrijven en instellingen failliet. De meeste faillissementen vallen in de handel. Daarbij moet echter wel worden vermeld dat de handel behoort tot de bedrijfstakken met de meeste bedrijven. Zo sloten in mei 63 bedrijven in de handel de deuren. In april waren dat er nog 72.

In mei lijken vrijwel geen Nederlandse modebedrijven de deuren te hebben gesloten.