CBS: omzet Nederlandse kleding-, textiel- en leerindustrie daalt met 4,8 procent in Q1 2020

De Nederlandse kleding-, textiel- en leerindustrie zijn in het eerste kwartaal van 2020 met 4,8 procent gekrompen, ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Dat meldt statistiekbureau CBS. De grootste omzetdaling vond plaats in maart: toen nam de omzet af met 12,3 procent ten opzichte van 2019. In januari en februari werden dalingen van respectievelijk 0,8 en 0,7 procent gemeten.

De omzet in het eerste kwartaal lag in Nederland voor de meeste industriële bedrijfstakken lager. De Nederlandse industrie kromp over het eerste kwartaal gemiddeld met 2,7 procent. Een belangrijke oorzaak daarvan zijn volgens het CBS de coronamaatregelen die in maart werden ingevoerd: die zouden de omzet van Nederlandse producenten in het eerste kwartaal hebben gedrukt.

De krimp in de Nederlandse kleding-, textiel- en leerindustrie in het eerste kwartaal van 2020 laat zich echter niet helemaal door de coronamaatregelen verklaren. Ook in het vierde kwartaal was in deze bedrijfstak al een omzetdaling te zien, van 4 procent ten opzichte van het jaar daarvoor.