CBS: Ondernemersvertrouwen toegenomen in Q3

Het ondernemersvertrouwen is aan het begin van het derde kwartaal van 2020 sterk toegenomen, zo meldt het CBS in een persbericht. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek ging het ondernemersvertrouwen van -37,2 in het vorige kwartaal naar -19,2 in het huidige kwartaal. Vooral ondernemers in de detailhandel zijn positief , maar 43 procent van de niet-financiële bedrijven geeft aan investeringen uit te stellen, stil te zetten of zelfs te schrappen als gevolg van de crisis. Dit meldt niet alleen het CBS, maar ook de KvK en MKB-Nederland op basis van de Conjunctuurenquête Nederland. De gegevens voor dit onderzoek zijn in juli van dit jaar verzameld.

Het ondernemersvertrouwen is de stemmingsindicator van niet-financiële bedrijven met minimaal 5 werkzame personen. Dat vertrouwen bereikte in Q2 van 2020 het dieptepunt door de Corona-crisis sinds de start van de meting eind 2008. In het derde kwartaal is vertrouwen wel hersteld tot -19,3, maar dat is nog altijd extreem laag. Wel is de toename van 17,9 de grootste toename ooit gemeten. De meeste bedrijfstakken blijven pessimistisch, maar de detailhandel is positief en in deze sector komt het vertrouwenscijfer op +4,5 uit, zo meldt het onderzoek. 16,1 procent van de ondernemers in de detailhandel verwacht, nu de restricties voor het grootste gedeelte zijn opgeheven, weer een omzetstijging.