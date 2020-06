Onderzoek CBS: winkeliers zien toekomst weer positiever in

Nederlandse detailhandelaren hebben sinds de maand april aanzienlijk meer vertrouwen gekregen in het voortbestaan van hun bedrijf. Dat blijkt uit een onderzoek van het CBS naar de verwachte gevolgen van de coronacrisis voor het bedrijfsleven. In april dacht slechts 9 procent van de winkeliers het langer dan een jaar te kunnen uitzingen bij een aanhoudende coronacrisis; in mei nam dit percentage toe tot 65 procent, zo laat het CBS weten.

Uit de cijfers blijkt verder dat 40 procent van de winkeliers er in april van was verzekerd het bedrijf binnen twaalf maanden te moeten opheffen, mochten de toen geldende omstandigheden aanhouden. In mei was dat nog maar 13 procent. Detailhandelaren lijken in mei over het algemeen meer duidelijkheid te hebben over de toekomst van hun bedrijf, wat die ook zijn mag. In april zei 50 procent van de winkeliers nog geen uitspraken te kunnen doen over het voortbestaan van hun bedrijf, in mei was dat percentage gezakt tot 21,8 procent.

Volgens het CBS heeft de stijging van het vertrouwen enerzijds te maken met de versoepeling van de landelijke coronamaatregelen begin mei en anderzijds met de maatregelen die bedrijven zelf hebben getroffen om het hoofd te bieden aan de economische effecten van de coronacrisis. In de detailhandel waren dat vooral het aanpassen van het eigen bedrijf aan de regels van de anderhalvemetereconomie, waarmee 59,5 procent van de ondernemers aan de slag ging; en reductie van bedrijfskosten, door 20,5 procent van de ondernemers genoemd als primaire oplossing.

Die reductie van bedrijfskosten vond deels plaats op personeelsvlak. 2,4 procent van de detailhandelaren gaf aan personeel te hebben ontslagen als gevolg van de coronacrisis. Ook werd er door 11,8 procent van de winkeliers minder gebruik gemaakt van zzp’ers en uitzendkrachten, wegens minder activiteit in het bedrijf. Tegelijkertijd maakten andere winkeliers (9,8 procent) juist méér gebruik van zzp’ers en uitzendkrachten, om ziek personeel te kunnen vervangen. 14,5 procent van de ondernemers in de detailhandel zei in mei aanspraak te hebben gemaakt op de NOW-regeling, om ondanks omzetverlies hun personeel te kunnen doorbetalen.