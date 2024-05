CBS: Stijging open vacatures, meer Nederlanders zonder baan

In het eerste kwartaal van 2024 is de arbeidsmarkt in Nederland nog steeds krap, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Een krappe arbeidsmarkt betekent dat er beschikbare rollen zijn maar dat deze (nog) niet vervuld worden.

Na zes kwartalen van afname stijgt het aantal open vacatures in het eerste kwartaal van 2024. Er stonden 411 duizend vacatures open, ruim duizend meer dan eind december. De helft van de open vacatures zijn in dire sectoren. Te weten: in de handel, zakelijke dienstverlening en zorg.

Nederland telt in het eerste kwartaal een stijging van 13 duizend mensen zonder baan. Tegelijkertijd is het aantal vacatures meegestegen met plus 42 duizend. Volgens het CBS zijn er ongeveer 110 beschikbare vacatures per 100 mensen zonder baan.

Eerder, in februari, meldde het Centraal Planbureau (CPB) al dat Nederland een ‘historisch' hoogtepunt qua het tekort aan werknemers heeft bereikt. De gevolgen van dit tekort zijn volgens het CPB ernstig. De voorbeelden die het bureau zelf geeft zijn: extra sluitingsdagen bij restaurants, lesuitval in het onderwijs en verstoringen in het openbaar vervoer.