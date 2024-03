Het in Kopenhagen gevestigde merk Cecilie Bahnsen lanceert een made-to-order-service. Dit laat de gelijknamige ontwerpster weten via een persbericht. Het merk kiest een ‘langzamere’ benadering van mode, zonder in te leveren op couture en vakmanschap.

De service bestaat uit drie te bestellen mode categorieën: bruidskleding (een selectie bruidsstijlen), catwalkkleding (consumenten kunnen de mode rechtstreeks vanaf de catwalk kopen) en archiefkleding (klanten kunnen uit de archieven van het merk putten).

Cecilie Bahnsen deelt dat de service beschikbaar is via de website van het merk. Elk stuk wordt gemaakt in haar atelier in Kopenhagen, wat 8 tot 12 weken duurt nadat de bestelling is bevestigd.

In een reactie op de lancering deelt Cecilie Bahnsen op de website van het merk: “Onze stoffen zijn zo kostbaar dat ze gebruikt moeten worden. Wij hebben nog nooit iets weggegooid. We gebruiken het allemaal hier in de studio in Kopenhagen, elk laatste stukje.

“Het geeft de stof een tweede leven en betekent dat we nooit meer iets naar de vuilstort hoeven te sturen. Omdat onze collecties volledig handgemaakt zijn, werken de naaisters op drukke momenten non-stop. We proberen beetje bij beetje de manier waarop we werken te veranderen, om het evenwichtiger en reëler te maken.”

Cecilie Bahnsen made-to-order service Credits: Cecilie Bahnsen

Voor het bruidsaanbod biedt het merk een selectie van archiefstukken en seizoensstijlen, inclusief een exclusief aanbod van sluiers, strikken en onderrokken. Alles wordt gemaakt uit het stoffenarchief van Cecilie Bahnsen.

Voor de catwalkkleding zal een beperkte selectie catwalk-looks op bestelling worden gemaakt. Denk aan de stukken met “ingewikkelde details en een uitgebreide constructie”, aldus het merk. Het archiefassortiment stelt fans in staat silhouetten uit het archies te kopen gemaakt van overgebleven stof.