Cees de Best agentuur gaat jong Duits modemerk Lovely Sisters vertegenwoordigen

Onder leiding van directeur Jens Herzig en Head of Sales Niels Koischwitz zet Lovely Sisters vaart achter de uitbreiding van de verkoopstructuur in Nederland en Duitsland, zo maakte het jonge Duitse damesmodemerk onlangs bekend middels een persbericht. In Nederland gaat agentuur Cees de Best uit Lijnden Lovely Sisters vertegenwoordigen.

In de periode van 17 januari tot eind februari 2022 start Cees de Best met de eerste gezamenlijke verkoopfase voor de herfst/wintercollectie van 2022, zo is in het bericht te lezen. Voor de leveringsperioden mei en juni 2022 worden twee 'summer flashes' aangeboden, 'die voor nieuwe klanten ook als basis dienen voor een eerste voorzichtige kennismaking'.

Lovely Sisters, een Duits modelabel voor volwassen vrouwen , bevindt zich in het middensegment en biedt trendy mode in de maten 36 t/m 48. Verkoopprijzen variëren van 39 euro voor accessoires en 189 euro voor jassen.

Lovely Sisters werd in april 2021 opgericht door ex-Gerry Weber directeur Jens Herzig. In juni vorig jaar opende het modemerk de 'flagship-showroom' in Greven-stad (Duitsland). In september ging de webshop live en in oktober werd de fall/winter 2021 capsule collectie gelanceerd. In maart 2022 komt de spring/summer 2022 collectie uit.

Het primaire verkoopkanaal van Lovely Sisters moet de klassieke speciaalzaak (retail) zijn.

Het agentschap Cees de Best is gevestigd in Lijnden. De showroom is te vinden aan de Melbournestraat te Lijden. Andere merken in het portfolio zijn Monari en Codello.