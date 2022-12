Cellulosedeal: vezelproducent Lenzing en recyclingbedrijf Renewcell tekenen voor vijf jaar samenwerking

Het Zweedse recyclingbedrijf Renewcell gaat de Oostenrijkse vezelproducent Lenzing de komende vijf jaar in totaal tachtigduizend tot honderdduizend ton Circulosepulp leveren. Die kan Lenzing dan gebruiken om textielvezels van te maken, onder meer voor kleding, zo blijkt uit een persbericht van beide bedrijven.

Renewcell is gespecialiseerd in het recyclen van textielafval tot basismateriaal voor nieuwe vezels. Daarbij richt Renewcell zich op cellulose. Cellulose is een hoofdbestanddeel van de celwanden van planten. Het is te vinden in textiel gemaakt van plantaardige vezels, zoals linnen of katoen. Renewcell kan de cellulose aan dat textiel onttrekken en daarvan een nieuw basismateriaal produceren voor textiele vezels. Dat materiaal, gepatenteerd door Renewcell, heeft de naam Circulose. Het is biologisch afbreekbaar en recyclebaar.

Lenzing is een producent van cellulosevezels, zoals de eigen merkvezels Tencel en Ecovero. Die worden momenteel gemaakt van houtpulp, maar Lenzing zou er ook de cellulose afkomstig uit textielafval voor kunnen gebruiken.

De overeenkomst met Lenzing betekent voor Renewcell een gegarandeerde afname van Circulose. Voor Lenzing biedt de samenwerking de mogelijkheid om de komende vijf jaar aan de slag te gaan met een nieuwe, gerecyclede grondstof. Het bedrijf stelt zich ten doel om de vezels Tencel en Ecovero tegen 2025 voor vijftig procent uit gerecycled materiaal te maken. De samenwerking met Renewcell is een stap in die richting.