Centraal Planbureau: coronacrisis leidt tot recessie

Het Centraal Planbureau meldt dat de coronacrisis een recessie veroorzaakt in Nederland. Het planbureau heeft berekeningen gemaakt en daarop meerdere mogelijke scenario’s gebaseerd. De verschillende scenario’s zijn gelinkt aan het aantal maanden waarin er beperkingen zijn in Nederland vanwege het coronavirus.

Het lichtste scenario laat een krimp van de economie met 1,2 procent zien. Dit scenario is gebaseerd op beperkingen die drie maanden aanhouden. De werkloosheid loopt dan op naar 4 procent, maar de economie zal in 2021 dan weer groeien. Bij beperkingen van zes maanden of langer kan de economie volgens het CPB met 7,7 krimpen. In 2021 is dan een licht herstel te zien, maar de werkloosheid loopt in 2020 nog op naar 8 procent, zo voorspelt het CPB. Bij beperkingen tot een jaar krimpt de economie opgeteld dit jaar en volgend jaar met 10 procent. Werkloosheid zal dan liggen op een 9 procent volgens de berekening van CPB.

Ter vergelijking: tijdens de laatste grote recessie kromp de economie met 3,7 procent. Dit gebeurde in 2009.