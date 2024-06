Central Group neemt de activiteiten van de KaDeWe Group over

De luxewarenhuizen KaDeWe (Berlijn), Oberpollinger (München) en Alsterhaus (Hamburg) worden verkocht aan de Thaise Central Group. Volgens informatie van het Duitse persbureau dpa werd er vrijdag een overeenkomstig contract ondertekend met de KaDeWe Group. Een koopprijs wordt niet genoemd.

Volgens de informatie is het contract nog onder voorbehoud van onder andere mededingingsrechtelijke kwesties. Bovendien zullen er nu gesprekken plaatsvinden tussen Central Group en de verhuurders van de panden in München en Hamburg over de huurvoorwaarden. Het gebouw van KaDeWe in Berlijn had Central Group in april volgens de senaat zelf overgenomen voor een miljard euro.

Rijkste familie van Thailand neemt KaDeWe over

Al voor de volledige overname van de operationele bedrijfsvoering had Central Group 50,1 procent van de KaDeWe Group in handen. 49,9 procent behoorde tot het ingestorte Signa-bedrijfsconglomeraat van de Oostenrijkse investeerder René Benko. In januari meldde de groep faillissement aan onder eigen beheer. De bedrijfsvoering in de warenhuizen loopt echter door.

De Central Group is een conglomeraat in handen van de familie Chirathivat, die tot de rijkste families van Thailand behoort. Forbes schatte hun vermogen in 2023 op 12,4 miljard dollar (11,4 miljard euro). De groep met hoofdkantoor in Bangkok exploiteert supermarkten, warenhuisketens, hotels en restaurants. Naast haar aandelen in warenhuizen in Duitsland is de Central Group in het buitenland onder andere betrokken bij La Rinascente in Italië, Selfridges in het Verenigd Koninkrijk en Globus in Zwitserland.

Het in 1907 geopende KaDeWe ("Kaufhaus des Westens") werd in de naoorlogse periode een symbool van consumptie en koopkracht. Het beschikt over 60.000 vierkante meter winkelruimte midden in de hoofdstad. Naast liefhebbers van luxegoederen begeven zich dagelijks duizenden toeristen zich naar het gerenommeerde gebouw.