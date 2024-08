CEO Foot Locker over omzetgroei in Q2: ‘Het Lace Up-plan werkt’

Schoenen- en sportkledingketen Foot Locker, Inc. groeit weer. Voor het eerst sinds zes kwartalen stijgt de omzet in plaats van te dalen.

De omzet van het Amerikaanse bedrijf stijgt met 2,6 procent naar 1,9 miljard dollar (1,7 miljard euro).

“Het Lace Up-plan werkt,” zegt CEO Mary Dillon in een persbericht. Ze verwijst naar de strategie van Foot Locker om merkpartnerschappen uit te breiden, de klantbetrokkenheid zowel in de fysieke winkels als online te vergroten door loyaliteitsinvesteringen en in te spelen op de lucratieve basketbal- en sneakercultuur.

Dillon voegt toe: “Onze topline-trends worden sterker naarmate het kwartaal vordert, inclusief een sterke start van Back-to-School. We zijn ook bijzonder verheugd over de stabilisatie van onze Champs Sports-banner.”

In het tweede kwartaal van 2024 rapporteert Foot Locker, Inc. een nettoverlies van 12 miljoen dollar, vergeleken met een nettoverlies van 5 miljoen dollar in hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar.