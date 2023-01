CEO Sepiia: "Als ingenieur ben ik altijd geobsedeerd geweest door het creëren van kledingstukken die beter werken"

Madrid - Federico Sainz de Robles, CEO van de Spaanse start-up Sepiia, beschrijft zichzelf als "een 33-jarige jongen uit Madrid die altijd gepassioneerd is geweest door kleding en het experimenteren daarmee", een roeping die sinds 2016 gestalte heeft gekregen in dit project dat zich, naast een modemerk, binnen de sector onderscheidt als een bedrijf dat verantwoordelijk is voor de vervaardiging van zijn eigen geavanceerde stoffen.

Hoewel hij vanaf het begin Fashion Design wilde studeren, koos hij uiteindelijk voor Industrial Design Engineering, waar hij leerde dat het doel van elk type ontwerp ligt in het oplossen van een probleem.

Beetje bij beetje kwam hij terecht in de wereld van de nationale en internationale mode en uiteindelijk viel het samen met het Technologisch Instituut AITEX, een nationaal referentiecentrum voor onderzoek, innovatie en geavanceerde technische diensten voor bedrijven in de sectoren textiel, kleding en technisch textiel. Hier leerde hij alle vorderingen kennen die in de textielsector bestonden, maar die destijds alleen werden toegepast op zeer specifieke kledingstukken, maar niet op alledaagse kleding. Na een paar jaar met hen te hebben gewerkt, begon hij alle kennis die hij had geleerd toe te passen op alledaagse kleding, wat Sepiia vandaag doet.

Beeld: Sepiia

Van FashionUnited wilden we uit de eerste hand alle details weten van het succes van dit merk dat groots het jaar 2023 is ingegaan. Behalve dat het bedrijf het jaar heeft afgesloten met drie actieve pop-ups (in Madrid, Valencia en Barcelona) tijdens de kerstcampagne, is het enkele weken na het winnen van de WeMed Award voor 2022 eind november onderscheiden met de CirCoAx Startup Europe Award voor duurzame en circulaire innovatie voor 2022. Samen met El Ganso waren zij ook verantwoordelijk voor het ontwerp van de kleding die de atleten en de trainers van het Spaanse nationale voetbalteam buiten het veld droegen tijdens het WK in Qatar.

Het bedrijf sloten 2022 af op iets meer dan 2,5 miljoen euro, een verdubbeling ten opzichte van 2021 tot ongeveer 1,2 miljoen euro.

"Als ingenieur ben ik altijd geobsedeerd geweest door het creëren van kledingstukken die beter werken"

Federico Sainz de Robles - “Naar het voorbeeld van merken zoals het Amerikaanse ministerie van bevoorrading, die nieuwe materialen begonnen te integreren in alledaagse producten, overtuigde ik de O&O-directeur - bij AITEX - om een afdeling mode-innovatie te openen, een gebied dat zij vergeten waren en waar ik contacten had met ontwerpers, aan wie wij vertelden over de vele mogelijkheden van onze technologische vooruitgang.”

Een van de eerste projecten waaraan zij op dit gebied deelnamen was de innovatieve collectie van Pepa Bueno, die in 2014 de Samsung EGO Innovation Project MBFW Madrid wedstrijd won en waarvan de kledingstukken veranderden als ze door watervallen liepen.

“Op een dag werd ik uitgenodigd voor een bijeenkomst bij Lanzadera - een Valenciaanse business accelerator die ondernemers ondersteunt zodat zij hun projecten kunnen omzetten in zakelijke realiteit - omdat zij een oproep deden voor degenen die hun idee wilden verwezenlijken. Zij bezorgden me mentoren die me hielpen het bedrijfsmodel te creëren waarmee ik Sepiia durfde te lanceren.”

Hoe kiest u uw leveranciers?

“Bij Sepiia zijn er drie aspecten die wij als essentieel beschouwen. De zorg die een kledingstuk nodig heeft, verminderen, het comfort verhogen - licht, ademend, geen zweetplekken achterlatend - en de impact op de planeet zo klein mogelijk houden.”

“Met dit uitgangspunt zoeken wij bij de ontwikkeling van nieuwe producten of de verbetering van bestaande producten naar leveranciers met de meest efficiënte oplossingen voor de processen die wij willen verbeteren of ontwikkelen.”

“Hoe dichter ze bij ons of onze klanten staan, hoe beter, want zo zorgen we ervoor dat de omstandigheden van onze klanten en van degenen die onze producten vervaardigen dezelfde zijn, en dus op gelijke voet staan. En omdat we veel processen stroomlijnen en hun ecologische voetafdruk verkleinen.”

“We richten ons nu sterk op het verfproces, omdat daar meestal de grootste waterimpact van een kledingstuk zit, dus proberen we leveranciers te vinden die dit verbeteren, terwijl ze in overeenstemming zijn met onze waarden.”

Hoe is het bedrijf onderweg gegroeid?

“Ik begon alleen, gedurende ongeveer anderhalf jaar was ik degene die zorgde voor taken als naar de garenfabriek gaan waar ze het omzetten in stoffen die ik vervolgens naar de leveranciers bracht, een proces dat vandaag de dag totaal anders is.”

“We bestaan momenteel uit een team van 22 mensen en we zijn organisch gegroeid volgens de behoeften die zijn ontstaan. We begonnen met het toevoegen van mensen aan het team, waarbij we ons richtten op de meer operationele kant, daarna breidden we onze leveranciers en technologieën uit om processen te stroomlijnen, te groeien en meer klanten te bereiken.”

Welk deel van het bedrijf genereert de meeste inkomsten?

“Wij zijn geboren als een direct-to-consumer merk via ons online kanaal, dat momenteel onze grootste bron van inkomsten blijft, met een impact van 65 procent van de totale verkoop, vergeleken met 10 procent vertegenwoordigd door, bijvoorbeeld, onze fysieke winkel in Madrid - een winstgevend kanaal vanaf het begin - de rest bestaat uit de omzet uit marktplaatsen en projecten voor bedrijven op het gebied van technologie- zoals het geval is met de samenwerking met El Ganso - en het maken van uniformen voor bedrijven - hotels en restaurants, onder andere - dit is vandaag de dag een divisie van het bedrijf zelf.”

“Dit jaar gaan wij ons richten op de groothandel, een kanaal met een zeer breed groeipotentieel waarmee wij een groot aantal klanten kunnen bereiken.”

“Als klanten ons product niet hebben aangeraakt, is het moeilijk voor hen om online in onze producten te investeren - dit is een deel van het succes van de drie pop-ups die tijdens het kerstseizoen zijn geopend - en het is voor ons heel zinvol om ons product naar multibrandwinkels te brengen die het dichter bij de klanten brengen.”

“Wij hebben de afgelopen maanden verzoeken ontvangen van groothandelaars, maar wij twijfelden over de manier waarop wij de operationele activiteiten moesten veranderen, omdat het niet hetzelfde is om aan een product te werken en het rechtstreeks via onze e-commerce te lanceren, als om te werken met bedrijven die een jaar van tevoren collecties bij je kopen, waardoor je gedwongen wordt jezelf te vernieuwen zodat alles klopt.”

“Nu presenteren wij de najaarscollectie, die bijna parallel met de zomercollectie is vervaardigd, omdat ons bedrijfsmodel ons tot nu toe niet verplichtte om meer te anticiperen, een van de voordelen van het werken met lokale leveranciers.”

“Nu is ons tempo volledig veranderd.”

Welke lijn werkt het beste?

“We zijn begonnen met de mannenlijn, die qua omzet nog steeds de belangrijkste is, hoewel de vrouwenlijn steeds meer groeit. Hoewel wij ons ervan bewust zijn dat ons concept een voorstel is dat beter past bij het mannelijke segment.”

“Wij proberen de dagelijkse behoeften van vrouwen steeds beter te begrijpen om hen kleding aan te bieden die zich qua technologie, morfologie en anatomie aan hen aanpast.”

Beeld: Sepiia

“Wij proberen tijdloze, garderobe producten te maken, zodat ze niet beïnvloed worden door trends. We proberen elk kledingstuk zo goed mogelijk te maken, dus richten we ons op de materialen en het patroon zodat het er goed uitziet en lang meegaat.”

“Ecodesign is een fundamentele pijler van ons merk, zodat de producten hun eigenschappen behouden, maar volledig circulair zijn en aan het einde van hun levensduur gerecycleerd kunnen worden. Daartoe vervaardigen wij kledingstukken van één materiaal die geen enkel vezelmengsel bevatten.”

“Dit maakt het ontwikkelingsproces zeer tijdrovend, aangezien het bijvoorbeeld moeilijk is om elastische resultaten te bereiken zonder elastaan te gebruiken.”

Beeld: Sepiia

“Wij bieden momenteel een dienst aan waarbij klanten hun afgedankte producten naar ons terugbrengen in ruil voor korting op hun volgende aankoop, en wij zorgen ervoor dat wij ze naar het recyclingbedrijf brengen om de kringloop te sluiten.”

“Hoewel wij momenteel niet kunnen garanderen dat elk kledingstuk weer bij ons terechtkomt, is een van onze volgende doelstellingen voor de komende maanden de invoering van productleasing - klanten kopen niet maar kopen de dienst - om ervoor te zorgen dat zij bij ons terugkomen.”

Dit artikel is eerder gepubliceerd op FashionUnited ES. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.