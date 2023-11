CEO Spaans merk Lola Casademunt: “We willen onze internationale merkpositie versterken”

Eind oktober landde het Spaanse Lola Casademunt, een een damesmodemerk met twee lijnen "Lola Casademunt" en "Lola Casademunt by Maite" en een vaste waarde is op de twee grote nationale catwalks, in Saudi-Arabië. Deze opening in Jeddah is de eerste stap van een uitbreidingsplan dat zich uitstrekt over heel Saoedi-Arabië dankzij de samenwerking met een lokale partij die hen begeleidt in deze nieuwe markt.

In een interview met FashionUnited bespreekt Paco Sanchez, CEO van Lola Casademunt, de details van deze opening als onderdeel van een bredere expansiestrategie. Hij deelt ook details van zijn ervaring met het testen van deze markten en schetst de belangrijkste aspecten van de algemene strategie van het bedrijf, zoals de omnichannel aanpak en ambitieuze groeidoelstellingen.

Wat is de strategie en het uitbreidingsplan van het bedrijf in Saoedi-Arabië en hoe past het zich aan de lokale cultuur aan?

De opening van onze eerste winkel in The Village Mall, Jeddah, markeert het begin van onze expansie in Saoedi-Arabië, waar we van plan zijn om in totaal zeven winkels te openen. Twee dit jaar, twee volgend jaar en nog eens drie in het daaropvolgende jaar. Deze strategie is ontwikkeld in samenwerking met een sterke lokale partner, een gevestigde retailer in de regio die bekend staat om zijn expertise in de retailwereld. Gezien de specifieke behoeften van het land vonden we het cruciaal om een lokale partner te hebben met wie we samen ons hele bedrijfsmodel hebben ontworpen om het succes van Lola Casademunt in deze unieke markt te garanderen.

Hoe verliep het proces dat leidde tot de uitbreiding in Saoedi-Arabië, gezien de culturele en marktverschillen in vergelijking met Spanje en Europa?

We hebben eerst de Verenigde Arabische Emiraten benaderd, tijdens Expo Dubai, en nu vonden we het interessanter om onze entree in het gebied te beginnen met Saoedi-Arabië. Ook de toestroom van Arabische klanten in de winkel in Barcelona en de mails van geïnteresseerden uit deze achtergrond samen hebben onze beslissing om op zoek te gaan naar een strategische partner in de regio beinvloed.

Als gevolg daarvan hebben we een winkel geopend in The Village Mall in Jeddah en zijn we van plan om voor het eind van het jaar nog een winkel te openen in Riyad. Daarnaast breiden we uit naar een luxe winkelcentrum in aanbouw genaamd Solitaire, waarvan de opening gepland staat voor februari.

De stand van Lola Casademunt op de september 2022 editie van Who's Next Paris. Archiefbeeld, met dank aan Lola Casademunt.

Wat heeft Lola Casademunt bereikt in haar internationale expansie en wat zijn de belangrijkste landen?

Buiten Spanje blijven we succesvol uitbreiden in verschillende markten. In Italië blijft onze uitbreiding sterk gericht op de groothandelsmarkt, waar we een aanzienlijke groei doormaken. Italië is een zeer lonende markt voor ons geworden, op de voet gevolgd door Frankrijk en België, die na Spanje op de eerste plaats staan.

Onlangs hebben we ons gevestigd in Slovenië met de opening van een corner in samenwerking met een lokale partner. Daarnaast hebben we onze aanwezigheid in Mexico versterkt, met name in Palacio del Hierro, waar we nu 13 corners hebben. Tijdens dit seizoen zijn we ook gestart in Polen met Modibo, de grootste vrijetijdsretailer in de regio, met een uitstekende marktacceptatie. En hoewel Duitsland uitdagingen met zich meebrengt, zijn we toch van start gegaan in het land.

Cyprus is een andere markt waar we goed hebben gepresteerd en waar we het best verkopende modemerk van het land zijn geworden. In Puerto Rico hebben we 14 verkooppunten bereikt en werken we nauw samen met een partner om deel uit te maken van een shop-in-shop in Miami, die in januari volgend jaar van start gaat.

Kortom, onze aanwezigheid strekt zich uit tot 30 landen buiten Spanje, zoals Chili, Colombia, Egypte, Ierland, Nederland en Zweden, evenals buurland Portugal, waar we vier corners hebben in El Corte Inglés.

Archieffoto van de flagshipstore van het merk aan de Calle Jorge Juan 19 in Valencia, beeld via het merk.

Hoe heeft de wereldwijde expansiestrategie van Lola Casademunt zich ontwikkeld tot oktober 2023?

Bij Lola Casademunt meten we productiviteit op mondiaal niveau. Op dit moment zijn we aanwezig in 30 landen, waarmee we een kanaal creëren dat van groot belang is voor de toekomst van het bedrijf. In januari 2021 waren onze verkoopactiviteiten uitsluitend beperkt tot Spanje en Portugal. In oktober 2023 is deze uitbreiding echter geconsolideerd, wat ons een solide basis biedt.

Ons online kanaal is sinds het begin van de pandemie gegroeid. Met een aanwezigheid in 13 landen is het een winstgevende bron geworden met een veelbelovende toekomst. Aan de andere kant stellen onze eigen winkels ons in staat om een bedrijfsmodel te hanteren dat dichter bij de eindconsument staat. We zijn omnichannel en ons doel is om onze producten dichter bij al onze klanten te brengen.

We herkennen de verschillende voorkeuren onder de vrouwen die Lola Casademunt dragen; sommigen geven de voorkeur aan de retailer El Corte Inglés, terwijl anderen daar niet vaak komen. Sommigen kiezen voor winkelcentra, terwijl anderen trouw zijn aan verkooppunten. En het online kanaal brengt ons dichter bij veel andere klanten.

Hoe is het bedrijf omgegaan met de complexiteit van omnichannel in de modebranche?

We hebben een solide acceleratieproces dat wordt ondersteund door een uitzonderlijk team. Tijdens de pandemie hebben we van de gelegenheid gebruik gemaakt om een managementteam van hoog kaliber op te bouwen. Van 2020 tot vandaag hebben we een wereldwijd alle teams, van productie tot management geconsolideerd. In de loop van dit jaar hebben we 100 zeer ervaren modeprofessionals met een uitgebreide internationale achtergrond toegevoegd.

Deze uitbreiding heeft ons in staat gesteld om belangrijke uitdagingen aan te gaan, zoals de implementatie van omnichannel. Het integreren van alle kanalen, van supply chain tot logistiek tot systemen, is een complex proces. In de retailwereld zijn spanningen tussen retail en groothandel en tussen online en offline handel heel gewoon. We zijn er echter in geslaagd om alle niveaus en kanalen op één lijn te krijgen om naar hetzelfde doel toe te werken, waarbij we de traditionele barrières in de sector hebben overwonnen.

Wat zijn de kortetermijndoelen en -strategieën van het bedrijf?

In de afgelopen drie jaar zijn we erin geslaagd om onze omzet te verdrievoudigen en onze naamsbekendheid aanzienlijk te vergroten. Nu is ons doel voor de periode van januari 2023 tot december 2026 om het bedrijf opnieuw financieel te verdrievoudigen.

Naast onze economische doelstellingen richten we ons ook op het bereiken van uitmuntendheid in onze producten en het onderhouden van een nauwe relatie met onze klanten, die zich onderscheiden als een van de meest loyale op het gebied van retail in Spanje.

Naast deze doelstellingen willen we, gezien de positieve acceptatie van ons product in andere landen, onze positie als toonaangevend merk en referentie in de modewereld op internationaal niveau consolideren.

SS24 collectie van Lola Casademunt by Maite bij 080 Barcelona Fashion Crédits: ©Launchmetrics/spotlight

SS24 collectie van Lola Casademunt by Maite bij 080 Barcelona Fashion Crédits: ©Launchmetrics/spotlight

Hoe benadert het merk de uitbreiding van zijn productassortiment en hoe organiseert het zijn ontwerpteams?

Lola Casademunt onderscheidt zich door haar focus op "total look" mode, die de hele garderobe van onze klanten omvat. Hoewel we tot nu toe succesvol zijn geweest in de verkoop van strandkleding, ontbrak het ons in de badmodecategorie, iets wat we gaan oplossen door voor het eerst deel te nemen aan Tenerife Fashion Beach Costa Adeje.

We hebben een gespecialiseerd team voor elk van onze lijnen, Lola Casademunt en Lola Casademunt by Maite (onze premium lijn), evenals voor de accessoirecollecties, geleid door de creatieve visie van Maite, de creatief directeur van het merk dat door haar moeder is opgericht.

Maite, creatief directeur van het merk tijdens de presentatie van de SS24-collectie van Lola Casademunt by Maite tijdens 080 Barcelona Fashion Crédits: ©Launchmetrics/spotlight

