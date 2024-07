CEO van LVMH bevestigt belang in luxegroep Richemont

Bernard Arnault, CEO van LVMH, heeft een persoonlijk persoonlijk belang in Richemont, het Zwitserse luxegoederenbedrijf en moederbedrijf van Cartier en Alaïa. Arnault benadrukt in een interview met het Amerikaanse nieuwsmedium CNBC dat zijn belang niets te maken heeft met de bedrijfsstrategie van LVMH.

Deze stap komt te midden van uitdagende financiële resultaten voor LVMH, met een omzetdaling van 1 procent en een winstdaling van 14 procent in de eerste helft van 2023.

Arnault zegt een positieve relatie met de grootste aandeelhouder van Richemont, Johann Rupert, te hebben. "Ik ken de eigenaar, de heer Johann Rupert van Richemont," aldus Arnault. "We hebben een goede relatie en ik heb hem gezegd dat ik nooit iets tegen hem zal doen. En als ik wat aandelen koop, is het gewoon mijn portefeuillebeheerder die wat aandelen erin stopt. Maar het is een heel klein belang en ik ben heel blij," herhaalt Arnault. de CEO van LVMH vult aan:"Hij heeft iets fantastisch gedaan met Richemont, met Cartier, met Van Cleef, en ik denk dat hij onafhankelijk is. Hij wil onafhankelijk blijven. En daar ben ik het helemaal mee eens."

De inzet, hoe klein ook, roept vragen op over de toekomstige dynamiek in de luxesector, gezien de aanzienlijke aanwezigheid van beide bedrijven op de juwelenmarkt. De recente prestaties van LVMH varieerden wereldwijd, met groei in Europa, de VS en Japan, terwijl Azië een toename zag in de uitgaven van Chinese toeristen in het buitenland.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited UK. Vertaling door Susan Zijp.