Chanel beperkt verkoop van tassen om exclusiviteit te versterken

Wat is er exclusiever dan schaarste? Het is een tactiek die luxemerken al lang toepassen, waarbij de beschikbaarheid van goederen via hogere prijzen wordt beperkt, terwijl de verkoop van minder dure producten, zoals schoonheidsproducten en parfums, wordt gestimuleerd.

Controle van de distributie

Chanel heeft de prijzen van haar handtassen sinds het uitbreken van de pandemie verschillende keren verhoogd, en niet alleen vanwege de gestegen kosten voor grondstoffen en verzending. Het is ook een strategie om haar distributie onder controle te houden.

Het bedrijf heeft onlangs een strenger beleid ingevoerd, omdat de wederverkoopmarkt opbloeit met tweedehands Chanel-tassen, iets wat het merk vooral wil terugdringen. Vanaf deze maand zal Chanel de verkoop van één tas per klant per jaar voor elk model beperken. Of het nu gaat om een klassieke dubbele flap of haar iconische gouden ketting, klanten zullen beperkt worden in hun aankopen als het gaat om het kopen van dezelfde stijl van tas.

"Hoewel Chanel de prijzen van haar populairste producten dit jaar al drie keer heeft verhoogd," schreef Hypebeast, "zijn hun tassen nog steeds hot onder luxe shoppers. Veel consumenten over de hele wereld staan 's ochtends vroeg in de rij om er zeker van te zijn dat ze een kans hebben om te winkelen."

De stap van Chanel is niet uniek. In de loop der jaren hebben verschillende luxemerken het aantal tassen dat klanten kunnen kopen beperkt, waardoor wederverkopers minder toegang hebben tot de voorraden. Bij Hermès, bijvoorbeeld, kan een persoon slechts twee keer per jaar hetzelfde model tas kopen.

De omzet van Chanel groeide in de eerste zes maanden van 2021 met dubbele cijfers, en de operationele winstmarge voor het hele jaar ligt op koers om terug te keren naar het niveau van 2019. Hoewel Chanel de omzet niet uitsplitst per categorie, bedroegen haar totale inkomsten in 2020 meer dan 10,1 miljard dollar. Chanel's Chief Financial Officer Philippe Blondiaux zei: "Voor 2021 schatten we een groei van 35 procent, waardoor we weer op het niveau van voor de pandemie komen."

Verkoop van handtassen keert terug naar pre-pandemisch niveau

De categorie accessoires is van oudsher de drijvende kracht achter de verkoop van luxeartikelen. De verkoop van damestassen en kleine persoonlijke accessoires in de Verenigde Staten is bijna terug op het niveau van 2019 - met een omzetdaling van slechts 2 procent van maart tot en met augustus 2021, vergeleken met 2019 vóór de pandemie, volgens Retail Tracking-gegevens van The NPD Group.

De beste prestaties werden geleverd door handsfree silhouetten, waaronder schouder- en crossbodytassen, die sterk worden geassocieerd met uitgaan en andere sociale activiteiten, terwijl meer kantoorgerichte opties, zoals tassen en boekentassen, het moeilijk bleven hebben.

De detailhandelsomzet van schoudertassen steeg met 14 procent, en crossbodytassen stegen met 7 procent, in de zes maanden eindigend in augustus 2021, vergeleken met het pre-covid 2019. Hoewel ze kleinere omzetgenererende categorieën vertegenwoordigen in de totale accessoiremarkt, steeg de verkoop van clutches met 2 procent en stegen cosmetische tassen met 48 procent, terwijl satchels daalden met 5 procent en totes daalden met 1 procent. De verkoop van handtassen herstelde sneller dan de verkoop per stuk, grotendeels dankzij de gemiddelde verkoopprijsstijgingen in 2021.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.