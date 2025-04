Chanel neemt belang in de Italiaanse stoffenfabrikant Mantero Seta

Chanel zet zijn overnamepad door in Italië. Het Franse luxe modebedrijf neemt 35 procent van het bedrijf Mantero Seta over, zo maakte Chanel dinsdag bekend. De stap is een natuurlijke evolutie van de meer dan 50-jarige samenwerking en onderstreept het gezamenlijke streven om het ontwikkelingspotentieel van Mantero in een zeer competitieve omgeving verder te versterken.

Het in 1902 opgerichte familiebedrijf in Como zal blijven samenwerken met alle bestaande klanten - in overeenstemming met de strategie van Chanel bij dergelijke participaties.

Met meer dan een eeuw ervaring heeft het bedrijf zich internationaal gevestigd als expert in het creëren en produceren van stoffen en accessoires voor de mode- en luxe-industrie en levert het een essentiële bijdrage aan de versterking van het 'Made in Italy' en de wereldwijde erkenning van het textieldistrict rond het Comomeer. Afgelopen september nam Mantero ook 70 procent van de Italiaanse textielproducent Maglificio Ites over.

Voor Chanel is dit een volgende strategische participatie na een reeks overnames, waaronder de Venetiaanse schoenenfabrikant Ballin, het eveneens in schoenen gespecialiseerde bedrijf Grey Mer en het Florentijnse label Leo France S.p.A., bekend om hoogwaardige modeaccessoires en metalen accessoires. Daarnaast hebben de Chanel-eigenaren – de broers Wertheimer – een minderheidsbelang verworven in het Amerikaanse modemerk The Row, dat in handen is van de zussen Olsen.