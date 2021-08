Chanel neemt meerderheidsaandeel in knitwear producent Paima

Chanel zet nog meer in op het versterken van ambacht. De nieuwste zet van het luxe bedrijf is het overnemen van Italiaanse knitwear producent Paima door middel van een meerderheidsbelang, zo vertelt het merk aan FashionNetwork.

“Dit besluit is gemotiveerd door samengaande belangen; aangezien Paima de ontwikkeling heeft versnelt de afgelopen jaren, is het een kans om op een sterke partner te kunnen leunen die kan helpen groeien en investeren,” aldus Chanel in een statement aan FashionNetwork. “Chanel wil met dit partnerschap een sector ondersteunen die zowel essentieel is voor de eigen activiteiten als de gehele luxe industrie.

Paima is in 1963 opgericht als een brei-fabriek. Het bedrijf is te vinden in osimo en de Marche-regio in Italië. Het bedrijf voorziet in breisels in diverse garens waaronder wol, kasjmier en katoen.