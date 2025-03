Chanel neemt minderheidsbelang van 20 procent in Italiaans bedrijf Leo

Het Franse modehuis Chanel heeft een belang van 20 procent genomen in het Florentijnse label Leo France SpA, een bedrijf gespecialiseerd in de productie van bijoux en metalen accessoires. De overname heeft betrekking op het kapitaal van Leo France, waarvan volgens bedrijfsgegevens nu 20 procent in handen is van het Franse luxehuis.

In 2023 rapporteerde Leo France een omzet van 216 miljoen euro. Het bedrijf heeft momenteel 302 mensen in dienst en is eigendom van de familie Pinzauti. Het bedrijf produceert al meer dan 40 jaar bijoux en accessoires voor 's werelds toonaangevende modehuizen.

Volgens de website van Leo France "is het bedrijf gestaag blijven groeien tot een belangrijke speler in de sector van metalen fournituren, waarbij het werkgelegenheid biedt aan veel kleine bedrijven in de regio en artikelen van hoge technische en stilistische kwaliteit produceert". Leo France produceert zowel bijoux als accessoires voor kleding, handtassen en andere lederwaren.