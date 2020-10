Chanel verkrijgt meerderheidsbelang in Ballin

Het Franse modehuis Chanel kondigde een strategische fusie aan met een van zijn leveranciers en verwierf een meerderheidsbelang in het Italiaanse schoenenmerk Ballin.

Ballin, opgericht in 1945 in Fiesso D’Artico, heeft tweehonderd mensen in dienst en besteedt zijn producten uit aan verschillende luxe huizen, hoewel het ook schoenen op de markt brengt onder zijn eigen label.

Deze stap komt na Chanel’s eerdere aankoop van de in Italië gevestigde leerlooierij Gaiera in juli, nu het bedrijf zijn vakmanschap beschermt en erin investeert.

“Chanel is een van de belangrijkste klanten van Ballin en deze beslissing kwam opzetten door gezamenlijke belangen: de behoefte van Ballin om te vertrouwen op een solide partner die zichtbaarheid op lange termijn voor het bedrijf kan garanderen, en de bereidheid van Chanel om een ​​essentiële toeleveringsketen voor zijn bedrijf en die van luxe als geheel te versterken,” meldde Pambianco News.

“Chanel en Ballin werken al jaren samen en delen dezelfde bedrijfsvisie. Deze investering biedt een duurzamer samenwerkingskader als onderdeel van de continuïteit van een reeds bestaande relatie”, aldus Pambianco News. Ballin zal naar verwachting de productie voor zijn andere klanten voortzetten.

Chanel positioneert zichzelf strategisch als toonaangevend luxemerk met eigendom van zijn toeleveringsketen en investeert in kleine fabrieken, ambachtslieden en technieken die essentieel zijn voor het maken van zijn hoogwaardige producten.

