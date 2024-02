Chanel wint rechtszaak over merkinbreuk tegen luxe wederverkoper

Na een jarenlange rechtszaak stemt de Amerikaanse jury unaniem in het voordeel van Chanel op alle vier de aanklachten tegen luxe resale platform What Comes Around Goes Around (WGACA). Het gaat om: merkinbreuk, valse associatie, oneerlijke concurrentie en valse reclame. WGACA ontkent de claims, zo meldt Vogue Business.

Het conflict begon in maart 2018. Chanel beweerde dat WGACA tweedehands Chanel-items verkocht aan consumenten zonder aantoonbaar bewijs van de authenticiteit. Ook stond ter discussie of WGACA het recht had om Chanel te gebruiken in hun reclames. Op 9 januari 2024 startte de rechtszaak. Na ruim een maand, op 6 februari 2024, was de jury stemming.

Het luxe resaleplatform WGACA is strijdbaar. CEO en medeoprichter Seth Weisser van WGACA zegt in een verklaring aan Vogue: “De zaak is nog niet voorbij. De rechtbank moet de moties na het vonnis nog aanhoren.”

Weisser houdt vol dat WGACA nooit namaakproducten heeft verkocht. "WGACA heeft altijd een streng authenticatieproces gehad en heeft in de geschiedenis van het bedrijf nog nooit een niet-origineel of vervalst product verkocht[…]We blijven vasthouden aan onze 100 procent echtheidsgarantie."

Chanel is opgelucht dat de jury in het voordeel van het bedrijf heeft besloten "omdat ze [WGACA, red] het publiek in verwarring kunnen brengen over de aard van de Chanel-merkartikelen die ze kopen," aldus een woordvoerder van Chanel.

Luxe modemerken willen namaak bestrijden. Met name Chanel heeft een rijke geschiedenis aan succesvolle zaken. In 2017 deed Chanel een beroep op de gelijkenissen tussen het aangevraagde merk van Huawei. Het ging over het “CC”-logo. In 2021 verloor Chanel deze zaak. Dit is een van de weinige zaken die het luxe modehuis verloor.