Chanel ziet omzet en winst dalen, maar blijft inzetten op strategische investeringen

Chanel, een toonaangevend merk in de luxesector, zag in boekjaar 2024 de omzet met 4,5 procent dalen tot 18,7 miljard dollar (ongeveer 16,51 miljard euro). Deze terugval is het gevolg van economische tegenwind en veranderend koopgedrag van consumenten. De winst kreeg een nog hardere klap: die daalde met 28,2 procent tot 4,5 miljard dollar. Volgens het dinsdag gepubliceerde jaarverslag is dit een opvallende krimp voor een merk dat bekendstaat als een van de meest stabiele spelers in de sector.

De vertraging sluit aan bij een bredere malaise die de high-end mode- en luxesector treft. Industriële giganten, waaronder LVMH en Kering, hebben zwakker dan verwachte resultaten gerapporteerd. In het eerste kwartaal van 2025 rapporteerde LVMH een omzet van 20,3 miljard euro, een daling van 2 procent op jaarbasis. De divisie mode en lederwaren van het bedrijf, waaronder merken als Louis Vuitton en Dior, kende een daling van 5 procent in de organische omzet. In dezelfde periode rapporteerde Kering een omzetdaling van 14 procent, voornamelijk als gevolg van een aanzienlijke omzetdaling van 25 procent bij het merk Gucci.

De algemeen directeur (CEO) van Chanel, Leena Nair, reageert op de macro-economische tegenwind: “Het is een uitdagende tijd in de wereld… en het blijft uitdagend.” In de toespraak tot investeerders onderstreept Nair de langetermijnvisie en de toewijding van het bedrijf aan strategische investeringen, ondanks de huidige druk.

Chanel, opgericht in 1910, onderscheid zich van branchegenoten. Het merk is in particuliere handen en onafhankelijk. In tegenstelling tot beursgenoteerde concurrenten is het Franse huis verder niet gebonden aan de eisen van aandeelhouders, waardoor het een mate van strategisch geduld heeft die zelden in de sector wordt gezien.

In reactie op de vertraging in de luxesector legt Chanel hernieuwde nadruk op zijn modedivisie. Het modehuis zal binnenkort zijn eerste collectie onthullen onder leiding van Matthieu Blazy, de voormalige creatief directeur van Bottega Veneta, die eind 2024 bij Chanel in dienst trad. De aanstelling van Blazy volgt op het stille vertrek van Virginie Viard en betekent een nieuwe creatieve richting voor het merk, waarbij ingewijden uit de industrie anticiperen op een sterkere impuls in innovatie op het gebied van confectiekleding.

Chanel ziet kansen in uitbreiding van boetieks

Er blijven speculaties de ronde doen over een potentiële herenlijn, een opmerkelijk vertrek voor een huis dat zich lange tijd heeft gericht op dameskleding, accessoires en beauty. Hoewel Chanel nooit formeel de herenmarkt is betreden, zou de stap zowel een commerciële kans als het evoluerende landschap van luxeconsumptie weerspiegelen.

Ondanks de algehele winstdaling zet Chanel vol in op een van zijn meest veerkrachtige inkomstenstromen: parfum en beauty. Het bedrijf opende vorig jaar 53 zelfstandige beautyboetieks, met nog eens 48 openingen gepland voor 2025, waardoor het direct-to-consumer (DTC) model werd versterkt, aldus het vakblad Business of Fashion (BOF). De expansie van Chanel in dit segment komt te midden van toenemende concurrentie en een meer prijsgevoelige consument in beauty, een categorie die, hoewel breed van opzet, dunnere marges en een lagere merkexclusiviteit heeft in vergelijking met haute couture.

De markt voor parfum en beauty is niet zonder uitdagingen. Toch herhaalt CEO Nair de langetermijnaanpak van Chanel: “We blijven toegewijd aan onze investeringen omdat we altijd een langetermijnaanpak hanteren. We hebben veel pieken en dalen meegemaakt in de 100 jaar dat we bestaan, en we gebruiken dit moment altijd om ons te focussen, om vol in te zetten op wat ons uniek ‘Chanel’ maakt.”

Analisten uit de industrie suggereren dat de marktmacht van Chanel, gedreven door de historie van het merk en schaarste, een concurrentievoordeel blijft. China biedt vooral kansen voor het Franse luxehuis. “Het is een van de meest dynamische en belangrijke markten voor het luxe-ecosysteem”, vertelt Nair aan Vogue Business. “Het tempo van de acceptatie van luxe, de grenzen van online/offline retail. We hebben in 2024 15 nieuwe boetieks geopend. In 2025 openen we nog eens 15 boetieks en we blijven veel investeren in feestelijkheden in China.”