‘Matthieu Blazy nieuwe creatief directeur Chanel’

Er komt een einde aan de geruchten: Matthieu Blazy is de nieuwe creatief directeur van het Franse luxe modehuis Chanel, dat melden diverse media, waaronder Vogue Business. Dit nieuws komt enkele minuten later nadat bekend werd dat Louise Trotter het creatieve roer van Bottega Veneta overneemt.

Volgens bronnen noemden Alain Wertheimer, global executive chairman, en Leena Nair, global CEO van Chanel, de ontwerper ‘een van de meest getalenteerde ontwerpers van zijn generatie’. “Zijn visie en talent zullen de energie van het merk en onze positie als leider in luxe versterken. Onder leiding van Bruno Pavlovsky hebben we er alle vertrouwen in dat Matthieu Blazy vorm zal blijven geven aan de toekomst en een nieuwe bladzijde zal schrijven in de creatie van Chanel”, zo luidde de verklaring volgens de media.

Creatief Virginie Viard kondigde haar vertrek in juni van 2024 aan. Op dat moment was ze vijf jaar lang de artistieke leiding van Frans modehuis chanel. Viard nam het roer over nadat wijlen Karl Lagerfeld kwam te overlijden. Zij was ruime tijd de rechterhand van Lagerfeld en startte al in 1987 bij het bekende modehuis. "Chanel bevestigt het vertrek van Virginie Viard na een vruchtbare samenwerking van vijf jaar als creatief directeur van de modecollecties, waarin ze de codes van het huis wist te vernieuwen met respect voor het creatieve erfgoed van Chanel, en bijna dertig jaar binnen het huis", aldus het huis in een persbericht dat werd verspreid door Vogue Business.

Na het vertrek van Viard werd lange tijd gespeculeerd over de opvolging. Diverse namen werden genoemd, maar recent werd steeds vaker gewezen naar Blazy.