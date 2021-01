ChannelEngine krijgt kapitaalinjectie van 5 miljoen euro

ChannelEngine, een marktplaats integratieplatform voor gedistribueerde handel, heeft een tijdens een Serie-A financieringsronde 5 miljoen euro opgehaald. Dit meldt het bedrijf in een persbericht.

ChannelEngine stelt merken en retailers in staat hun productaanbiedingen en bestellingen via online verkoopkanalen te beheren en optimaliseren. Het bedrijf heeft als missie de kloof tussen e-commerce platforms en externe verkoopkanalen te overbruggen. Met het opgehaalde kapitaal wil ChannelEngine de globale uitbreiding versnellen en de ontwikkeling van hun product en kanalen stimuleren, zo meldt het bedrijf in het persbericht. Het bedrijf breidt momenteel uit naar Europa, de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

De financieringsronde werd geleid door INKEF Capital met een deelname van bestaande investeerder Airbridge Equity Partners.

“Het retail- en e-commerce-landschap is snel aan het veranderen. E-commerce neemt een steeds groter deel van de wereldwijde detailhandelsverkopen voor zijn rekening. Klanten hebben hun zoektocht naar producten verschoven van zoekmachines naar marktplaatsen,” aldus Jorrit Steinz, CEO en oprichter van ChannelEngine, in het persbericht. “Grote e-commerce spelers, maar ook zoekmachines en vergelijkingssites veranderen in marktplaatsen. Dit alles creëert veel kansen, maar er ontstaan ook snel uitdagingen rond het beheer van al deze mogelijke verkoopkanalen. Daarom hebben we ChannelEngine gebouwd, een krachtig ‘Software as a Service’ platform dat merken, retailers en distributeurs in staat stelt om hun verkoop op al deze internationale verkoopkanalen te verbinden, te automatiseren en te beheren.”